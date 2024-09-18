Wednesday, 18 September 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القمر الدموي العملاق يزين سماء الكويت

9/18/2024 3:08:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزينت سماء الكويت مساء اليوم الأربعاء بظهور القمر الدموي العملاق وذلك بعد حدوث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي شهدتها البلاد في تمام الساعة الثالثة و14 دقيقة فجرا ووصلت ذروتها في الساعة الرابعة و55 دقيقة فجرا.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عند الساعة السادسة و19 دقيقة مساء اليوم هذه الظاهرة التي يبدو فيها القمر أكبر بـ14 في المئة من حجمه الطبيعي وتحدث عندما يكون في أقرب نقطة له من الأرض ليظهر أكبر وأكثر إشراقا.

MENAFN18092024000130011022ID1108689449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث