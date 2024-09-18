القمر الدموي العملاق يزين سماء الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تزينت سماء الكويت مساء اليوم الأربعاء بظهور القمر الدموي العملاق وذلك بعد حدوث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي شهدتها البلاد في تمام الساعة الثالثة و14 دقيقة فجرا ووصلت ذروتها في الساعة الرابعة و55 دقيقة فجرا.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عند الساعة السادسة و19 دقيقة مساء اليوم هذه الظاهرة التي يبدو فيها القمر أكبر بـ14 في المئة من حجمه الطبيعي وتحدث عندما يكون في أقرب نقطة له من الأرض ليظهر أكبر وأكثر إشراقا.
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