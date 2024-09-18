القمر الدموي العملاق يزين سماء الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) تزينت سماء الكويت مساء اليوم الأربعاء بظهور القمر الدموي العملاق وذلك بعد حدوث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي شهدتها البلاد في تمام الساعة الثالثة و14 دقيقة فجرا ووصلت ذروتها في الساعة الرابعة و55 دقيقة فجرا.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عند الساعة السادسة و19 دقيقة مساء اليوم هذه الظاهرة التي يبدو فيها القمر أكبر بـ14 في المئة من حجمه الطبيعي وتحدث عندما يكون في أقرب نقطة له من الأرض ليظهر أكبر وأكثر إشراقا.