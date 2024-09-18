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الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة لأول مرة منذ مارس 2020

9/18/2024 3:08:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس، لتتراوح بذلك الفائدة الأميركية بين 4.75% و5%، وذلك في أول تخفيض للفائدة منذ مارس 2020، أي نحو 4 سنوات.

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