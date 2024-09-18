الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة لأول مرة منذ مارس 2020

الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة لأول مرة منذ مارس 2020
التاريخ
9/18/2024 3:08:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس، لتتراوح بذلك الفائدة الأميركية بين 4.75% و5%، وذلك في أول تخفيض للفائدة منذ مارس 2020، أي نحو 4 سنوات.
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