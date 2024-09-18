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ديوان الخدمة مشروع سجل إنجاز الموظف يضمن حقوق الموظف ويمنح المتميز أولوية في المكافآت والمناصب الإشرافية

9/18/2024 3:08:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية عن عقد اجتماع تنسيقي بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان مع ممثلي أربعة جهات حكومية تم اختيارها من قبل ديوان الخدمة المدنية للمشاركة في المشروع التجريبي «سجل إنجاز الموظف» وهي وزارة الدفاع، وزارة النفط، وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون القصر.

وأضاف الديوان أن الهدف من مشروع «سجل إنجاز الموظف» إنشاء ملف إلكتروني خاص لكل موظف يضمن حقه في توثيق مهامه ويعطي الموظفين المتميزين الأولوية في الحصول على المكافآت والترشح لشغل الوظائف الاشرافية، والفترة التجريبية للمشروع مدتها 6 أشهر تم البدء بتنفيذها في سبتمبر الجاري وتستمر حتى فبراير من العام القادم.

وبين الديوان انه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي تعريفي حول بأهمية وأهداف المشروع بالإضافة إلى شرح الجدول الزمني واليه تنفيذ المشروع في الفترة التجريبية، كما تمت مناقشة الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع.

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