ديوان الخدمة مشروع سجل إنجاز الموظف يضمن حقوق الموظف ويمنح المتميز أولوية في المكافآت والمناصب الإشرافية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن عقد اجتماع تنسيقي بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان مع ممثلي أربعة جهات حكومية تم اختيارها من قبل ديوان الخدمة المدنية للمشاركة في المشروع التجريبي «سجل إنجاز الموظف» وهي وزارة الدفاع، وزارة النفط، وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون القصر.
وأضاف الديوان أن الهدف من مشروع «سجل إنجاز الموظف» إنشاء ملف إلكتروني خاص لكل موظف يضمن حقه في توثيق مهامه ويعطي الموظفين المتميزين الأولوية في الحصول على المكافآت والترشح لشغل الوظائف الاشرافية، والفترة التجريبية للمشروع مدتها 6 أشهر تم البدء بتنفيذها في سبتمبر الجاري وتستمر حتى فبراير من العام القادم.
وبين الديوان انه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي تعريفي حول بأهمية وأهداف المشروع بالإضافة إلى شرح الجدول الزمني واليه تنفيذ المشروع في الفترة التجريبية، كما تمت مناقشة الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع.
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