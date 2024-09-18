سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند 11920 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 35.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11920.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والاستثمار ريت، وباتك، والأول، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جي آي جي، وتنمية، وولاء، وعناية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.59% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وباتك، والإنماء، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، ومعادن، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.70 نقطة ليقفل عند مستوى 25596.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
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