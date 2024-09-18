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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند 11920 نقطة

9/18/2024 3:01:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 35.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11920.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والاستثمار ريت، وباتك، والأول، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جي آي جي، وتنمية، وولاء، وعناية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.59% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وباتك، والإنماء، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، ومعادن، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.70 نقطة ليقفل عند مستوى 25596.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

MENAFN18092024000089011017ID1108689322

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