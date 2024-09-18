Wednesday, 18 September 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودي

9/18/2024 3:01:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة عزمه توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالمملكة والعمل مع المستثمرين السعوديين، لاستكشاف الفرص الواعدة في إطار رؤية 2030، حيث يمثل الاتحاد كبرى الشركات الإيطالية العاملة بقطاعات اقتصادية حيوية.
جاء هذا الإعلان خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي المنعقد اليوم، بمقر اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي وأكثر من 140 شركة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية بالبلدين.
وقال محافظ إقليم لومبارديا الإيطالي أتيليو فونتانا: "إن الإقليم الذي يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 444 مليار دولار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي، ويتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الدوليين" ، موضحاً أن زيارتهم للمملكة، تهدف لتعزيز إسهام الخبرات الإيطالية بالقطاعات والمشاريع السعودية في مجالات الاستثمار والتعاون العلمي والثقافي، مبدياً استعدادهم لتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد بتطور التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا التي بلغت نحو 38 مليار ريال، تسهم فيها منطقة لومبارديا بشكل كبير من خلال الصادرات الرئيسية مثل الآلات والمواد الكيميائية ومنتجات السيارات، مضيفاً أن التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية سيفتح للمستثمرين الإيطاليين فرصًا كبيرة، فيما يمكن للخبرات الإيطالية بالبناء والتشييد المساهمة في المشاريع السعودية الضخمة.
يذكر أن منطقة لومبارديا بإيطاليا تعد مركزاً للتمويل والصناعة، وتستضيف البورصة الإيطالية وتجذب الاستثمارات العالمية في قطاعات مثل السيارات والفضاء وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

MENAFN18092024000089011017ID1108689321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث