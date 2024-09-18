Wednesday, 18 September 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إندكس السعودية 2024 يفتتح أبوابه ويكشف عن علامات تجارية مرموقة ومسابقة نجوم المستقبل

9/18/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح إندكس السعودية أبوابه رسمياً يوم 17 سبتمبر، تحت رعاية هيئة فنون العمارة والتصميم كراعي استراتيجي للمعرض حيث تُعنى الهيئة بتنظيم قطاعات العمارة والتصميم الداخلي والتخطيط والتصميم الحضري وعمارة البيئة والتصميم الجرافيكي والتصميم الصناعي، وما يرتبط بهذه القطاعات من مهن ومنتجات وأنشطة وخدمات في المملكة، وتأتي مشاركتها أيضاً بجناح حول مبادرتها صُمم في السعودية والتي تعد إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم، وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية من خلال خلق بيئة متكاملة وداعمة لامكاناتهم بهدف إبراز المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال التصميم، حيث تخضع المنتجات المتقدمة للحصول على الختم لتقييم شامل يأخذ في عين الاعتبار معايير تضمن الثقة والأصالة للتصميم وجودته بدءاً من الفكرة التصميمية وحتى التنفيذ.
وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة:" إنه لمن دواعي سرورنا أن نرعى هذا المعرض المتخصص في التصميم، الذي يجمع بين الإبداع والابتكار تحت سقف واحد، نؤمن في هيئة فنون العمارة والتصميم بأن التصميم ليس مجرد عملية جمالية، بل هو لغة تعبر عن الهوية، وتساهم في حل المشكلات، وتحفز الابتكار في مختلف المجالات، من خلال رعايتنا لهذا الحدث والعديد من البرامج والمبادرات نؤكد على التزامنا بدعم المواهب الشابة وتعزيز التعاون بين الصناعات المختلفة لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة ونتطلع إلى أن يكون هذا المعرض منصة لإلهام الأفكار الجديدة، وتشجيع الإبداع، وتحقيق التواصل المثمر بين المهتمين بمجال التصميم".
ومن المقرر أن يكون هذا الحدث تجمعاً بارزاً، يجمع كبار الشخصيات وقادة الصناعة في مجتمع التصميم من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث ابتكاراتهم ومناقشة مستقبل التصميم.
بالتعاون مع GEBERIT وKohler، ستوفر INDEX Design Talks منصة لقادة الفكر لتبادل الأفكار حول التصميم والاستدامة، مما يزيد من ربط هذه العلامات التجارية بالحدث كرعاة رئيسيين، أصبحت INDEX Design Talks حجر الزاوية في تقويم التصميم الإقليمي في السنوات الأخيرة.
وتم تصميم البرنامج بعناية لتغطية أكبر الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر على مجتمع التصميم، ويستمر على مدار الأيام الثلاثة لمعرض إندكس السعودية.
تكشف نسخة 2024 من إندكس السعودية أيضاً عن مجموعة إندكس الجديدة، وهي قسم منسق مخصص لماركات الأثاث والديكور الفاخرة. محجوزة للعلامات التجارية الفاخرة الأكثر احتراماً في العالم، توفر مجموعة INDEX فرصة لا مثيل لها لمقابلة المصممين وأكثر من 70علامة تجارية تقدم الأفضل في التصميم الداخلي. تشمل بعض العلامات التجارية المميزة BEGA وRugberry وLasvit وNew Terracotta وPanzeri وThe Lino وMariner وHuda Lighting وغيرها الكثير. تأسر هذه المنصة التي لا مثيل لها المشترين والمتحمسين المميزين الذين يبحثون عن قمة تطور التصميم الداخلي. مع مجموعة مختارة من العلامات التجارية المرادفة للجودة الاستثنائية والتصميم والفخامة، تضمن مجموعة إندكس وجود الزوار بين أفضل أنواع الصناعة.
الميزة الجديدة لهذا العام ضمن مجموعة INDEX هي منطقة التصميم، حيث ستعرض هذه الميزة منتجات العارضين في إندكس السعودية ومجموعة إندكس لالتقاط التراث الثقافي في بيئات المعيشة والضيافة الحديثة. تشمل الميزة علامات تجارية مثل Jaipur Rugs وSedar وLighting Zone وProjects World وSleep High وMessara Trading وZahr وAzoum وZaitia.
ومن المزايا المثيرة الأخرى لمعرض إندكس السعودية مسابقة نجوم المستقبل، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع ArchiNet، شبكة المعماريين ومصممي الديكور الداخلي. وتعد المسابقة بمثابة منصة مميزة مخصصة لدعم المواهب بين طلاب التصميم الداخلي في المملكة من خلال توفير فرص النمو الأساسية. مع تطور قطاع التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية باستمرار، هناك طلب متزايد على المصممين المبدعين في جميع أنحاء البلاد. تتناول هذه المسابقة الحاجة إلى بناء القدرات والمهارات بين طلاب التصميم، وتمكينهم من إطلاق مهن ناجحة في هذا المجال.
تضم قائمة المرشحين النهائية لمسابقة نجوم المستقبل كلاً من:
. لمياء المطيري - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
. ريانة العقيل - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
. ديما حسن - جامعة الأمير سلطان
. نوف السعيد - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
. أسيل مصطفى - جامعة عفت
. بتول أبو المكارم - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
. رواند طارق أبو مصطفى - جامعة الأمير محمد بن فهد
وتعليقاً على الحدث، قال جاسميت باكشي، نائب الرئيس، فعاليات لتصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "يعد حدث هذا العام بإلهام الحضور بشكل كامل، ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر مصادر الإلهام إثارة، خاصة للمصممين المحليين والدوليين الذين يعملون في بعض المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية".
إندكس السعودية ليس مجرد معرض، بل هو احتفال بالإبداع والابتكار والاستدامة في صناعة التصميم والتصميم الداخلي. مع جدول مزدحم من المؤتمرات وعروض المنتجات وفرص التواصل، من المقرر أن يكون الحدث تجربة لا تفوت لأي شخص يشارك في الصناعة. انضم إلينا في إندكس السعودية وكن جزءا من مستقبل التصميم.
يقام إندكس السعودية، في موقع مشترك مع المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
التسجيل مفتوح مع الدخول المجاني لمحترفي التجارة والصناعة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

MENAFN18092024000089011017ID1108689320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث