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تدشين مبادرتي منشآتنا الخضراء ويوم في مهنة بالمعهد الصناعي بتثليث

9/18/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت محافظة تثليث، اليوم، تدشين مبادرتي (منشآتنا الخضراء يوم في مهنة) وذلك بمقر المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بالمحافظة بحضور محافظ محافظة تثليث محمد بن جزوا ومدير مكتب التعليم بالمحافظة فهد القحطاني ورئيس بلدية تثليث سعيد القحطاني ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة مناحي القحطاني ومدير المعهد ومشرف فرع الكلية التقنية بتثليث محمد القحطاني ومجموعة من متدربي المعهد وفرع الكلية والتعليم بالمحافظة، حيث تأتي هذه المبادرتين ضمن مجموعة مبادرات أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير في مختلف محافظات منطقة عسير.
وثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض آل مريع حضور محافظ محافظة تثليث ومدراء الجهات الحكومية لحفل التدشين موضحاً أن مبادرة "منشآتنا الخضراء" تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وعمليات التشجير في الساحات الخارجية بالمنشآت التدريبية بالمنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى تشجيع متدربي ومتدربات التدريب التقني والمهني بالمنطقة على المشاركة الفعالة في العمل التطوعي والمساهمة في المحافظة على البيئة , أما مبادرة "يوم في مهنة" فتهدف إلى تزويد طلاب التعليم العام بمهارات تقنية ومهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال استضافة طلاب المرحلة المتوسطة ليوم كامل في المعاهد الصناعية الثانوية وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ليوم كامل في الكليات التقنية, وإقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخل المدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرات خلال العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة.
كما قدم شكره وتقديره لمدير المعهد الصناعي الثانوي ومشرف فرع الكلية التقنية بتثليث ولفريق العمل بالمعهد وفرع الكلية على تفاعلهم السريع في تفعيل مبادرات

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