زيادة الحد الأقصى للاعبين الاحتياطيين في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 12 لاعباً

(MENAFN
- Al Watan)
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم
الموافقة على زيادة الحد الأقصى للاعبين الاحتياطيين إلى 12 لاعبًا في مباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي
الحالي 2024-2025 على أن يكون الحد الأدنى هو 5 لاعبين في الاحتياط.
وتقرر تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي، والخاصة باللاعبين الاحتياطيين، حيث تقرر زيادتهم من 9 لاعبين كحد أقصى إلى 12 لاعبًا كحد أقصى.
وجاء القرار تماشيًا مع نظام البطولات الآسيوية، ومنح المدربين الفرصة لخيارات أكثر من اللاعبين، وكذلك منح لاعبي الفئات السنية فرصة للتواجد في هذه البطولة التي ستنطلق منافساتها يوم 22 سبتمبر القادم.
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