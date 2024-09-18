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زيادة الحد الأقصى للاعبين الاحتياطيين في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 12 لاعباً

9/18/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على زيادة الحد الأقصى للاعبين الاحتياطيين إلى 12 لاعبًا في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2024-2025 على أن يكون الحد الأدنى هو 5 لاعبين في الاحتياط.
وتقرر تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي، والخاصة باللاعبين الاحتياطيين، حيث تقرر زيادتهم من 9 لاعبين كحد أقصى إلى 12 لاعبًا كحد أقصى.
وجاء القرار تماشيًا مع نظام البطولات الآسيوية، ومنح المدربين الفرصة لخيارات أكثر من اللاعبين، وكذلك منح لاعبي الفئات السنية فرصة للتواجد في هذه البطولة التي ستنطلق منافساتها يوم 22 سبتمبر القادم.

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