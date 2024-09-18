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نصف نهائي دوري المقاتلين يشعل بوليفارد سيتي

9/18/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤتمرًا صحفيًا في فندق نوفوتيل الصحافة الرياض، تحدث خلاله المشاركون عن آخر تحضيراتهم لمنافسات دور نصف النهائي المقرر انطلاقها في بوليفارد سيتي الرياض، يوم الجمعة القادم، وأجابوا على أسئلة وسائل الإعلام.
وقال المقاتل السعودي عبدالله القحطاني: ((خصمي الأردني عبدالرحمن حياصات لم يقابلني بعد، هو اعتاد أن يسمي نفسه ((الكوبرا))، لن أتحدث كثيرًا سألعب داخل الحلبة بكل ما لديّ، أعرف نقاط قوتي وضعفي، وخطة اللعب في المباراة، ومن المهم معرفة خطة الخصم حتى أعمل ضدها)).
ورد المقاتل الأردني عبدالرحمن حياصات بأنه جاء إلى الرياض كي يفوز، ولديّه جمهور كبير يشجعه من تحت الطاولة.
وأضاف حياصات: ((أحب الجمهور السعودي لكنني سأغلب عبدالله القحطاني، وإذا كان هو يُلقب بالسفاح فأنا أُلقب بالكوبرا التي لا تعرف الخسارة، وبعد فوزي في المباراة سأواجه المقاتل المغربي مروان بلغويط)).
أما مواطنه المقاتل الأردني جرّاح السيلاوي، الذي سيقابل المصري عمر الدفراوي في نصف نهائي الوزن المتوسط فقال: ((أعرف إستراتيجية اللعب والبطولة، اخترت أن أقيم معسكري الإعدادي في الأردن بين عائلتي وأهلي حتى استعد على الجانبين النفسي والمعنوي أكثر، وأنا مستعد بشكل كبير لأي خصم، وتركيزي لن يكون إلا على الفوز وأن أكون البطل وأحقق مفاجأة كبيرة)).
بدوره أشار المقاتل المصري عمر الدفراوي إلى أنّ الجانب النفسي لديه هذه المرة أفضل، وفي كل مرة يستعد نفسيًا أكثر من الجانب البدني، رغم ما حدث له من إصابات عديدة منها كسر إصبع قدمه، لكنه مستعد وهادئ مثل خصمه جرّاح السيلاوي، ولا داعي أن يكون بركانًا أو فيضانًا.
المقاتل المغربي مروان بلغويط، الذي سيقابل المصري إسلام رضا في نصف نهائي وزن الريشة، أشار إلى أنه في قمة الجاهزية للمشاركة في البطولة، وتركيزه في القتال سيكون على نفسه وليس على الخصم، وقد حضّر له بعض المفاجآت، مؤكدًا أنه سيفوز حتمًا.
أما خصمه المقاتل المصري إسلام رضا فرد قائلًا: ((سأقاتل من أجل الحصول على اللقب بكل ما أستطيع، فشعاري هو الفوز ولا شيء غيره، السعودية أصبحت عالمية للفنون القتالية، على الرغم من أنّ اللعبة ليست متداولة كثيرًا في الشرق الأوسط، وهذا يسعدنا جدًا كمقاتلين عرب)).
ونوه المقاتل الجزائري سهيل طاهري إلى أنه يتمرن منذ فترة طويلة جدًا ومستمر بالقتال، ومنذ سنين والخبرة كبيرة لديه، وأنه مستعد لخصمه الإيراني محسن محمد الصيفي في الوزن الخفيف، ومواجهته الماضية كانت مليئة بالدماء، ولكن هذه المرة يعتمد الأمر على حسب الخصم.
وتحدث المقاتل الكويتي محمد الأقرع بأنّ التجهيز للبطولة لا يكون في يوم أو شهر، وإنما عبر سنوات تقضيها بالنادي والتدريب.
وأشار الأقرع إلى أنّ خصمه الإيراني أمير فازلي ضعيف في جوانب كثيرة، وهو يعلم أنني أستطيع الفوز عليه، لديّ 6 انتصارات متتالية وسأكملها في النزال المقبل.
أما المقاتل السعودي مالك باسهل الذي سيقابل الأردني ساهر قاسمية فقال: ((سأقدم أفضل ما لديّ من مهارات وقدرات في هذه الرياضة، حتى أصبح أفضل بطل عالمي سعودي، سألعب بين جمهوري السعودي في أرض المملكة، وهذا يزيد حماستي للنزال، الفنون القتالية المختلطة حاليًا تعد من أكثر أنواع الرياضات التي تحظى بشعبية في دول الخليج)).
ويتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة للبطولة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز أماكنهم في الدور النهائي والختامي من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتبرز في دور نصف النهائي نزالات السعودي عبدالله القحطاني مع الأردني عبدالرحمن الحياصات في وزن الريشة والمصري إسلام رضا مع المغربي مروان بلغويط في نصف نهائي الثاني للوزن ذاته، والأردني جرّاح السيلاوي مع المصري عمر الدفراوي في نصف نهائي الوزن المتوسط، والجزائري سهيل طاهري مع الإيراني محسن محمد الصيفي في الوزن الخفيف، بينما يواجه العراقي علي طالب الأردني جلال الدعجة في وزن الديك.
وسيتم بث منافسات دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباشرة على ((إم بي سي أكشن)) و((شاهد)) وقنوات ((إس إس سي))، وعبر قنوات ((إي إس بي إن)) في الولايات المتحدة و150 دولة مع 20 شريكًا إعلاميًا متميزًا للتوزيع وتذاكر دخول الجمهور معروضة للبيع الآن ويمكن حجزها عبر WeBook.

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