25 سيارة إسعاف من السعودية لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Watan)
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة جيشوف البولندية لوزارة الصحة الأوكرانية 25 سيارة إسعاف من أصل 125 سيارة مخصصة لدعم الوزارة ستصل تباعًا تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، سلّم المساعدات للجانب الأوكراني مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا، محمد راشد الحديثي.
وتأتي هذه المساعدات استمرارًا للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المتضررة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.
يذكر أنه تم إرسال جسر جوي مكون من 21 طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية وإيوائية وأجهزة ومولدات كهربائية مختلفة، كما أعلنت المملكة عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 410 ملايين دولار أمريكي.
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