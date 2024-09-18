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25 سيارة إسعاف من السعودية لأوكرانيا

9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN- Al Watan) سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة جيشوف البولندية لوزارة الصحة الأوكرانية 25 سيارة إسعاف من أصل 125 سيارة مخصصة لدعم الوزارة ستصل تباعًا تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، سلّم المساعدات للجانب الأوكراني مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا، محمد راشد الحديثي.
وتأتي هذه المساعدات استمرارًا للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المتضررة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.
يذكر أنه تم إرسال جسر جوي مكون من 21 طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية وإيوائية وأجهزة ومولدات كهربائية مختلفة، كما أعلنت المملكة عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 410 ملايين دولار أمريكي.

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