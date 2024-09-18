نيابة عن القيادة.. وزير الداخلية ينقل التعازي لأمير الكويت

(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قام وزير
الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، بزيارة لدولة الكويت، لنقل تعازي القيادة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تعازي القيادة خلال تقديمه واجب العزاء في الكويت، اليوم، لولي عهد الكويت، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ، والشيخ حمد جابر مبارك الصباح، والشيخ فهد جابر مبارك الصباح.
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