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نيابة عن القيادة.. وزير الداخلية ينقل التعازي لأمير الكويت

9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، بزيارة لدولة الكويت، لنقل تعازي القيادة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تعازي القيادة خلال تقديمه واجب العزاء في الكويت، اليوم، لولي عهد الكويت، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ، والشيخ حمد جابر مبارك الصباح، والشيخ فهد جابر مبارك الصباح.

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