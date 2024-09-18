التعاون أحلى سكري

التعاون أحلى سكري
التاريخ
9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بدأ التعاون مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بشكل مثالي، وعاد بـ3 نقاط مهمة، عقب تغلبه خارج ملعبه على الخالدية البحريني 2/3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد البحرين الدولي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية. سجل للذئاب موسى بارو ((1، و29)) وفلافيو دا سيلفا ((51))، وللخالدية كميل الأسود ((33)) ومهدي العبدالجبار ((79))، ليحصد بذلك السكري أول 3 نقاط في رصيده بالبطولة.
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