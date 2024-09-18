Wednesday, 18 September 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعاون أحلى سكري

9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ التعاون مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بشكل مثالي، وعاد بـ3 نقاط مهمة، عقب تغلبه خارج ملعبه على الخالدية البحريني 2/3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد البحرين الدولي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية. سجل للذئاب موسى بارو ((1، و29)) وفلافيو دا سيلفا ((51))، وللخالدية كميل الأسود ((33)) ومهدي العبدالجبار ((79))، ليحصد بذلك السكري أول 3 نقاط في رصيده بالبطولة.

MENAFN18092024000089011017ID1108689310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث