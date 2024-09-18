الجامعة الإلكترونية تتعاون مع السهام

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم في مقر الجامعة الرئيسي بالرياض، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للسهام.
ومثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور علوي بامهدي، فيما مثَّل الاتحاد السعودي للسهام في التوقيع، المدير التنفيذي، عبدالرحمن الشدوخي.
وشملت الاتفاقية التعاون بين الطرفين في تعزيز أوجه التعاون بينهما في مجال رياضة
السهام ونشرها بين منسوبي الجامعة وتدريبهم عليها، ومساعدة اتحاد السهام في تنظيم بطولات الجامعة، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة بما يخدم الطرفين، بالإضافة إلى تمكين الاتحاد من استخدام المرافق العامة للجامعة بما يخدم معسكر المنتخب الوطني لرياضة السهام.
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