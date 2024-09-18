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الجامعة الإلكترونية تتعاون مع السهام

9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم في مقر الجامعة الرئيسي بالرياض، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للسهام.
ومثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور علوي بامهدي، فيما مثَّل الاتحاد السعودي للسهام في التوقيع، المدير التنفيذي، عبدالرحمن الشدوخي.
وشملت الاتفاقية التعاون بين الطرفين في تعزيز أوجه التعاون بينهما في مجال رياضة السهام ونشرها بين منسوبي الجامعة وتدريبهم عليها، ومساعدة اتحاد السهام في تنظيم بطولات الجامعة، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة بما يخدم الطرفين، بالإضافة إلى تمكين الاتحاد من استخدام المرافق العامة للجامعة بما يخدم معسكر المنتخب الوطني لرياضة السهام.

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