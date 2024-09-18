بيولي يخلف المقال
التاريخ
9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد النصر مع المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، لقيادة الجهاز التدريبي للنصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.
وأكدت مصادر أن المدرب وقع عقدًا مع العالمي لمدة موسمين، قابلة للتمديد لموسم آخر، وكان بيولي مرشحًا لقيادة الاتحاد قبل بداية الموسم الجاري، لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.
MENAFN18092024000089011017ID1108689308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.