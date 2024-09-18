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بيولي يخلف المقال

9/18/2024 3:01:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد النصر مع المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، لقيادة الجهاز التدريبي للنصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.
وأكدت مصادر أن المدرب وقع عقدًا مع العالمي لمدة موسمين، قابلة للتمديد لموسم آخر، وكان بيولي مرشحًا لقيادة الاتحاد قبل بداية الموسم الجاري، لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.

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