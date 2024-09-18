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الخطاب الملكي: ماضون بتفاؤل وثقة والمواطن عماد وغاية رؤية 2030

9/18/2024 3:01:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الخطاب الملكي -الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، نيابة عن خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام مجلس الشورى- أهمية دور مجلس الشورى في الارتقاء بمؤسسات الدولة، والدور الفعال للشورى في تطوير الأنظمة وتحديثها، وكذلك أهمية المواطن كونه عماد وغاية رؤية المملكة 2030، فضلا عن أن المملكة تؤكد عدم إقامة علاقات مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية.
وتوجه ولي العهد إلى قاعة الجلسات، حيث تشرف رئيس مجلس الشورى بتلاوة القسم أمام ولي العهد وردد أعضاء وعضوات المجلس القسم. بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لولي العهد مع أعضاء مجلس الشورى.
دور هام للشورى
وأكد الخطاب الملكي على أهمية دور المجلس في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
وأضاف الخطاب: ((منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة - بإذن الله - للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات)).
تحقيق الكثير من المستهدفات
وأشار الخطاب الملكي إلى تحقيق المملكة العديد من المستهدفات على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفا: ((نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاءً من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ونحن ماضون بتفاؤل وثقة في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات)).
البطالة والشأن الاقتصادي
وأضاف ولي العهد في إطار الخطاب الملكي نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز: ((لقد حققت بلادنا منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ (50%) في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي، ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.
وقال ولي العهد: سجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024 بلغ 7.6%، بعد أن كانت نسبته 12.8% في عام 2017.
وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47% عام 2016م إلى ما يزيد عن 63%.
قفزات سياحية
وفي مجال السياحة قال ولي العهد: سبقت المنجزات التاريخ المستهدف، حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019م، مستهدف 100 مليون سائح في 2030م، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023م، وحققت المملكة المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أن بلادكم أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.
ثقة عالمية
وفي إطار الخطاب الملكي أيضا قال ولي العهد إن المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، مما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034م.
وتابع:))إننا نفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، ونولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع. ونؤكد أنه بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع؛ فإننا حريصون أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع((.
لا علاقات مع إسرائيل بدون دولة فلسطينية
وفي الشأن السياسي، شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام المملكة، قائلا:))نجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك((.
وأضاف:))نتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة((.
تعزيز الأمن والسلم
وأكد الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.
كما أن المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
واختتم الخطاب الملكي بتوجيه الشكر إلى أعضاء مجلس الشورى وجميع العاملين في أجهزة الدولة، الذين يخدمون وطنهم بإخلاص وتفان مما أثمر عن هذه الإنجازات المشهودة اليوم.
كلمة رئيس الشورى
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في كلمته على أن العمل التنموي الجبار والمتميّز الذي تشهده المملكة لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة بعد أن رسمت رؤية 2030 المباركة التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساراً تنموياً متفرداً في أبعاده وأهدافه، ومتنوعاً في طموحاته وعطاءاته لتضع هذه البلاد المباركة في مكانها المستحق بين الأمم وذلك من خلال العمل على صناعة الحاضر وبناء المستقبل والاعتزاز بالتاريخ العريق والممتد لهذ البلاد بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص، ما أدى إلى تحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات ومن ذلك إقامة المشاريع النوعية العملاقة والمتميزة، ومواصلة تحقيق قفزات في عدد من المؤشرات، والحصول على جوائز دولية في عدد من المجالات.
وأضاف آل الشيخ أن استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات والقمم الدولية وغيرها من المؤتمرات والمنتديات والبطولات الدولية المختلفة تؤكد مكانتها وريادتها، يضاف إلى ذلك وفي مقدمته اهتمام القيادة بتقديم أقصى درجات العناية بالحرمين الشريفين وتسخير التقنيات وتطوير الخدمات المقدمة لقاصديهما، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره.
أعمال المجلس في السنة الرابعة
وقال رئيس مجلس الشورى إنه صدر عن المجلس خلال السنة الماضية وهي السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس 493 قرارا في مختلف الموضوعات التي يدرسها المجلس، منها 58 قرارا تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح، و240 قرارا تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، و194 قرارا تتعلق بتقارير الأجهزة الحكومية، وغيرها مما يدخل في اختصاص المجلس ومهامه، ويأتي ذلك في ظل الرعاية المستمرة والدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وفي الختام عزف السلام الملكي، ثم غادر ولي العهد مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
أبرز ما جاء في الخطاب الملكي
الشأن المحلي
-))الشورى((يتابع تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
- نؤكد أهمية دور))الشورى((في الارتقاء بمؤسسات الدولة.
- دور فعال للشورى في تطوير الأنظمة وتحديثها.
- منذ إطلاق رؤية 2030 والمواطن نصب أعيننا.
- المواطن عماد وغاية رؤية 2030.
- إنجازات الرؤية رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال.
- قطع أجزاء من رحلة رؤية 2030 بخطوات ثابتة.
- حريصون على حماية هويتنا وقيمنا وهي صورتنا الثقافية.
- نعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز والمهارات.
- نفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في الابتكار والعلوم.
- الثقة العالمية أسهمت في استضافة إكسبو وكأس العالم.
الشأن الاقتصادي
- البطالة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024.
- الأنشطة غير النفطية سجلت أعلى إسهام في الناتج بـ 50%.
- صندوق الاستثمارات يواصل تحقيق أهدافه محركاً للاستثمار.
- ارتفاع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى أكثر من 63%.
- المملكة تجاوزت المستهدف باستقبال 109 ملايين سائح في 2023.
- المملكة حققت المرتبة الـ 16 بين الدول الأكثر تنافسية.
- السعودية من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم.
- المملكة إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى.
الشأن السياسي
- المملكة تحظى بثقة عالمية نتيجة منتجاتها ورؤيتها.
- ندعم حلول الأزمات الدولية مثل))الروسية الأوكرانية".
- بذلنا جهودا للوصول لحلول سياسية في اليمن والسودان وليبيا.
- احترام استقلالية الدول وحسن الجوار يحمي البشرية.
- المملكة تسعى لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
- حريصون على التعاون مع الدول الفعالة في المجتمع الدولي.
- نحث باقي الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
- نشكر الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
- لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية.
- المملكة لن تتوقف عن عملها لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
- نجدد رفضنا وإدانتنا الشديدة لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
- القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام

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