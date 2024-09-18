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منتجي المكملات الغذائية: 10 مليارات جنيه استثمارات القطاع في السوق المحلى

9/18/2024 3:01:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية ، وشركة“أورجانكس” للمكملات الغذائية، أن سوق المكملات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا شهد نموا ملحوظا مسجلا أكثر من ثلاثة ونصف مليار دولار في 2023، وفي مصر تخطى حجم استثمارات القطاع 10 مليارات جنيه.

وقال أنور فى بيان له اليوم إن سوق المكملات الغذائية شهد رواج زاد مع إقبال الرياضيين عليها، مما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية لتصنيع المكملات في مصر.

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وأضاف أنور أنه ومنذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم توطين أو بداية توطين صناعة المكملات الغذائية في مصر حيث بلغ عدد المصانع المرخصة حاليا فيما يسمى القائمة البيضاء لتصنيع مكملات الغذائية في مصر، 34 مصنعا بعد أن كانت عددها 7 مصانع سنة 2020.

ولفت إلى أن جائحة كورونا صنعت لدى الشعوب اهتماما بسوق المكملات لزيادة المناعة ومنها السوق المصرية، حيث بدأ التفكير في كيفية مقاومة الأمراض دون أدوية عن طريق زيادة المناعة عن طريق المكملات الغذائية.

كشف محمد أنور أن الـ 34 مصنعا في مصر يصنعون لنحو 4 آلاف شركة من خلال رخصة التصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن أكثر من شركة أبدت اهتماما بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف عن أن شركة أورجانكس الذي يرأس مجلس إدارتها بدأت محادثاته مع أكثر من خمس شركات عالمية تسعى إلى التواجد في المنطقة على رأسها شركات من الدنمارك وماليزيا والسعودية.

وأشار أن شركة أورجانكس تصدر إلى العديد من دول العالم على رأسها السعودية وتركيا والعراق واليمن والصين، وأيضا صدرنا إلى الأردن والنيجر.

وأكد أن شركة“ناو” لصناعة المكملات، تجري حاليا دراسة للتواجد في السوق المصرية، مشيرا إلى أن تواجد هذه الشركة سيعزز من توطين هذه الصناعة في مصر.

المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108689306

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