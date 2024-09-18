منتجي المكملات الغذائية: 10 مليارات جنيه استثمارات القطاع في السوق المحلى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية ، وشركة“أورجانكس” للمكملات الغذائية، أن سوق المكملات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا شهد نموا ملحوظا مسجلا أكثر من ثلاثة ونصف مليار دولار في 2023، وفي مصر تخطى حجم استثمارات القطاع 10 مليارات جنيه.
وقال أنور فى بيان له اليوم إن سوق المكملات الغذائية شهد رواج زاد مع إقبال الرياضيين عليها، مما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية لتصنيع المكملات في مصر.
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وأضاف أنور أنه ومنذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم توطين أو بداية توطين صناعة المكملات الغذائية في مصر حيث بلغ عدد المصانع المرخصة حاليا فيما يسمى القائمة البيضاء لتصنيع مكملات الغذائية في مصر، 34 مصنعا بعد أن كانت عددها 7 مصانع سنة 2020.
ولفت إلى أن جائحة كورونا صنعت لدى الشعوب اهتماما بسوق المكملات لزيادة المناعة ومنها السوق المصرية، حيث بدأ التفكير في كيفية مقاومة الأمراض دون أدوية عن طريق زيادة المناعة عن طريق المكملات الغذائية.
كشف محمد أنور أن الـ 34 مصنعا في مصر يصنعون لنحو 4 آلاف شركة من خلال رخصة التصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن أكثر من شركة أبدت اهتماما بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف عن أن شركة أورجانكس الذي يرأس مجلس إدارتها بدأت محادثاته مع أكثر من خمس شركات عالمية تسعى إلى التواجد في المنطقة على رأسها شركات من الدنمارك وماليزيا والسعودية.
وأشار أن شركة أورجانكس تصدر إلى العديد من دول العالم على رأسها السعودية وتركيا والعراق واليمن والصين، وأيضا صدرنا إلى الأردن والنيجر.
وأكد أن شركة“ناو” لصناعة المكملات، تجري حاليا دراسة للتواجد في السوق المصرية، مشيرا إلى أن تواجد هذه الشركة سيعزز من توطين هذه الصناعة في مصر.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689306
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