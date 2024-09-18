مشتريات محلية تقود مؤشرات البورصة للمنطقة الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمال الدين: الحركة العرضية ستنتهى مع اختراق المؤشر 31200 نقطة
قادت المشتريات المحلية مؤشرات البورصة المصرية للمنطقة الخضراء مرة أخرى بعد 5 جلسات من التراجع شهدت جنى أرباح قويا، وتوقع المتعاملون أن يحاول المؤشر الرئيسى إنهاء الحركة التصحيحية باختراق مستوى المقاومة المهم عند 30700 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.6% خلال جلسة الأربعاء ليصل إلى مستوى 30342.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة EGX33 بنحو 0.2% ليصل إلى 2879.64 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7070.08 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10087.23 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنحو 0.66% ليصل لمستوى 37172.08 نقطة.
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قالت منى مصطفى، مديرة التداول فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق يعيش حاليًا حالة من الضعف من حيث حجم التداولات ما أثر على سلوك البائع والمشترى، مرجحة أن يتحرك المؤشر الرئيسى بشكل عرضى مائل للهبوط مع تذبذب فى أداء الأسهم.
وأضافت أن EGX30 يتحرك أعلى منطقة الدعم عند 29800 نقطة، مرجحة أن يحاول الوصول إلى منطقة مقاومة عند 30800 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.93 مليار جنيه، من خلال تداول 690.9 مليون سهم، بتنفيذ 81.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 104 أسهم، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الجديد بنسبة 19.94%، وأكتوبر فارما بنسبة 18.81%.
وتراجعت أسعار 57 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنحو 11.25%، وسهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنحو 8.89%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.059 تريليون جنيه.
ويرى أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن الأداء العرضى يسيطر على المؤشر الرئيسى بالرغم من استمرار المؤشر أعلى منطقة 30 ألف نقطة، مرجحًا أن يتحرك حتى مستوى 31200 نقطة خلال الفترة المقبلة فى حال ثبات القوة الشرائية.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89.5 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه مستحوذين على نسب 88.57% و4.51%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 96 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.92%.
وسجل الأفراد 68.41% من التعاملات، حيث سجل المصريون صافى بيع بقيمة 89.1 مليون جنيه، فى حين سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 2.6 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه.
فيما استحوذت المؤسسات على 31.58% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 178.6 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات الأجنبية صافى بيع 98.4 مليون جنيه.
كتب: عمرو طارق
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