مشتريات محلية تقود مؤشرات البورصة للمنطقة الخضراء

قادت المشتريات المحلية مؤشرات المصرية للمنطقة الخضراء مرة أخرى بعد 5 جلسات من التراجع شهدت جنى أرباح قويا، وتوقع المتعاملون أن يحاول المؤشر الرئيسى إنهاء الحركة التصحيحية باختراق مستوى المقاومة المهم عند 30700 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.6% خلال جلسة الأربعاء ليصل إلى مستوى 30342.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة EGX33 بنحو 0.2% ليصل إلى 2879.64 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7070.08 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10087.23 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنحو 0.66% ليصل لمستوى 37172.08 نقطة.

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قالت منى مصطفى، مديرة التداول فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق يعيش حاليًا حالة من الضعف من حيث حجم التداولات ما أثر على سلوك البائع والمشترى، مرجحة أن يتحرك المؤشر الرئيسى بشكل عرضى مائل للهبوط مع تذبذب فى أداء الأسهم.

وأضافت أن EGX30 يتحرك أعلى منطقة الدعم عند 29800 نقطة، مرجحة أن يحاول الوصول إلى منطقة مقاومة عند 30800 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.93 مليار جنيه، من خلال تداول 690.9 مليون سهم، بتنفيذ 81.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 104 أسهم، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الجديد بنسبة 19.94%، وأكتوبر فارما بنسبة 18.81%.

وتراجعت أسعار 57 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنحو 11.25%، وسهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنحو 8.89%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.059 تريليون جنيه.

ويرى أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن الأداء العرضى يسيطر على المؤشر الرئيسى بالرغم من استمرار المؤشر أعلى منطقة 30 ألف نقطة، مرجحًا أن يتحرك حتى مستوى 31200 نقطة خلال الفترة المقبلة فى حال ثبات القوة الشرائية.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89.5 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه مستحوذين على نسب 88.57% و4.51%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 96 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.92%.

وسجل الأفراد 68.41% من التعاملات، حيث سجل المصريون صافى بيع بقيمة 89.1 مليون جنيه، فى حين سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 2.6 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه.

فيما استحوذت المؤسسات على 31.58% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 178.6 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات الأجنبية صافى بيع 98.4 مليون جنيه.

كتب: عمرو طارق