المقاولون العرب توقع مع كوت ديفوار عقد إنشاء 6 محطات لمعالجة المياه

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بواكي فوفانا المياه والصرف الصحي والصحة بكوت ديفوار والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب ، عقد تنفيذ مشروع إنشاء 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي فى 6 مدن بدولة كوت ديفوار.

حضر التوقيع المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عماد عبيد المشرف المالى على قطاع أفريقيا بالشركة وعدد من قيادات الوزارة.

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وخلال مراسم التوقيع أعرب بواكي فوفانا عن تقديره لشركة المقاولون العرب وانتشارها الواسع في ربوع إفريقيا، مؤكداً على الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة فى مجال التشييد والبناء ومنها مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.

ومن جانبه أعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بتوقيع عقد المشروع، وأشار إلى أهميته فى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين إضافة إلى تحقيقه للتنمية المستدامة، ومشيداً باستمرار التعاون مع الحكومة الإيفوارية والذى يعد مثالاً حياً على الروابط القوية بين مصر وكوت ديفوار.

يشار إلى أن الشركة ستنفذ المحطات فى 6 مدن متفرقة هي(جانيوا، دالوا، سوبري، سيجويلا، مان، أوديني)، فيما يتكون العمل لكل محطة من مناطق تحميل للمخلفات الصلبة، خزانات، وأحواض دخول، أحواض راسب رملي، ونظام معالجة ثانوية، وغرف الدخول، شبكات مواسير عملية المعالجة، و أحواض تجفيف الحمأة، مناطق تخزينها، وشبكات صرف للمحطات، بالإضافة للمبانى الإدارية ومبانى الخدمات.

وعلى جانب آخر استقبل كوبنان كواسى أدجومانى وزير الزراعة والتنمية الريفية الإيفواري، وفد الشركة برئاسة المهندس أحمد العصار، وذلك بحضور قيادات الوزارة، حيث تمت مناقشة الفرص المتاحة وبحث سبل التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة الإيفوارية فى المشروعات المستقبلية.

من الجدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب كانت قد نفذت كوبرى جاك فيل وحصلت على الوسام الوطنى لدولة كوت ديفوار وذلك لتنفيذها ذلك المشروع القومي الذى ساهم بدوره فى تنشيط حركة التجارة والتنمية السياحية، كذلك نفذت توسعة قرية البضائع بمطار أبيدجان الدولى، وهو ما يعد أكبر مشروع لوجيستي هناك.

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