محكمة أوروبية تلغي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ضد جوجل

(MENAFN
- Al-Borsa News) ألغى القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.49 مليار يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2019 على شركة“جوجل” بسبب“إساءة استغلال مركزها المهيمن في الإعلان عبر الإنترنت”.
ونقل راديو فرنسا الدولي عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي تحكم في المرحلة الابتدائية، أنها“تبطل قرار المفوضية برمته”، معتبرة أن السلطة التنفيذية الأوروبية“ارتكبت أخطاء” في تقييمها.
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وسيكون لدى المفوضية الأوروبية إمكانية استئناف هذا القرار، بحسب راديو فرنسا الدولي.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689302
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