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محكمة أوروبية تلغي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ضد جوجل

9/18/2024 3:01:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ألغى القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.49 مليار يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2019 على شركة“جوجل” بسبب“إساءة استغلال مركزها المهيمن في الإعلان عبر الإنترنت”.

ونقل راديو فرنسا الدولي عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي تحكم في المرحلة الابتدائية، أنها“تبطل قرار المفوضية برمته”، معتبرة أن السلطة التنفيذية الأوروبية“ارتكبت أخطاء” في تقييمها.

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وسيكون لدى المفوضية الأوروبية إمكانية استئناف هذا القرار، بحسب راديو فرنسا الدولي.

المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108689302

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