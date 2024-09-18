ارتفاع التجارة الثنائية بين اليابان وروسيا لأول مرة منذ أغسطس 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع النشاط التجاري بين اليابان وروسيا خلال شهر أغسطس بنسبة 23.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتبلغ قيمة التجارة الثنائية 105.59 مليار ين (743 مليون دولار)، وهي أول زيادة في التجارة بين البلدين منذ أغسطس 2022.
ووفقًا لإحصاءات نشرتها وزارة المالية اليابانية الأربعاء، زادت الصادرات من اليابان إلى روسيا بنسبة 17.9%، إلى 27.4 مليار ين (192.9 مليون دولار)، فيما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 26% إلى 78.1 مليار ين (550 مليون دولار).
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وفي أغسطس، قفزت إمدادات الحبوب من روسيا إلى اليابان نحو 145 مرة، إلى 6300 طن متري، ويرجع ذلك لأنه لم توجد أي مشتريات من هذا النوع خلال الشهر المقابل في العام الماضي.
واستحوذت السيارات اليابانية على حوالي 60% من إجمالي الصادرات لروسيا، ونمت بنسبة 25.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 49%، وفي حين انخفضت مشتريات الفحم الروسي بنسبة 23.2%، لم تستورد اليابان النفط.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689301
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