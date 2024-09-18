ارتفاع التجارة الثنائية بين اليابان وروسيا لأول مرة منذ أغسطس 2022

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع النشاط التجاري بين اليابان وروسيا خلال شهر أغسطس بنسبة 23.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتبلغ قيمة التجارة الثنائية 105.59 مليار ين (743 مليون دولار)، وهي أول زيادة في التجارة بين البلدين منذ أغسطس 2022.

ووفقًا لإحصاءات نشرتها وزارة المالية اليابانية الأربعاء، زادت الصادرات من اليابان إلى روسيا بنسبة 17.9%، إلى 27.4 مليار ين (192.9 مليون دولار)، فيما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 26% إلى 78.1 مليار ين (550 مليون دولار).

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وفي أغسطس، قفزت إمدادات الحبوب من روسيا إلى اليابان نحو 145 مرة، إلى 6300 طن متري، ويرجع ذلك لأنه لم توجد أي مشتريات من هذا النوع خلال الشهر المقابل في العام الماضي.

واستحوذت السيارات اليابانية على حوالي 60% من إجمالي الصادرات لروسيا، ونمت بنسبة 25.6% ​​على أساس سنوي، فيما ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 49%، وفي حين انخفضت مشتريات الفحم الروسي بنسبة 23.2%، لم تستورد اليابان النفط.

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