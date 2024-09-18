انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 200 ألف برميل.
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بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأقل من 100 ألف برميل، وزاد مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بأكثر من 100 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689300
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