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انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

9/18/2024 3:01:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 200 ألف برميل.

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بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأقل من 100 ألف برميل، وزاد مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بأكثر من 100 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108689300

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