((جرانت ثورنتون)): شركات الغرض الخاص ستقود انطلاقة الطروحات فى البورصة المصرية

يترقب سوق المال المصرى إطلاق أول شركة ذات غرض خاص بعد إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط اللازمة لعملية التأسيس، وتقدمت شركة ((كاتاليست بارتنرز )) للحصول على تلك الرخصة، وسط توقعات بطفرة فى الاكتتابات العامة من خلال شركات الغرض الخاص.

وعقدت شركة ((جرانت ثورنتون))، العاملة بمجال تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، تثقيفية عن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بقيادة كامل صالح، الرئيس التنفيذى بشركة جرانت ثورنتون، وماجد شوقى، رئيس مجلس الإدارة، الشريك الإدارى بشركة كاتاليست بارتنرز.

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وقال ((شوقى))، إنَّ اللوائح الجديدة تحمل تأثيرات إيجابية على سوق المال المصرى والشركات الناشئة، خاصة أن شركات الغرض الخاص قادرة على إنعاش سوق المال من خلال الطروحات.

وأضاف ((شوقى))، أن هناك فرصاً كبيرة فى مصر قد تكون غير مرئية، ما يمنح المستثمرين الثقة اللازمة للعودة إلى السوق ووضع مصر على المسار العالمى.

ويعد أبرز القطاعات التى ستستفيد من تأسيس شركات ذات غرض خاص، الشركات التى تركز على التكنولوجيا المبتكرة؛ حيث تستفيد من التدابير الجديدة لجمع رأس المال بسرعة وبشكل أكثر كفاءة، مقارنة بعملية الاكتتاب العام الطويلة.

وأشار ((شوقى)) إلى استفادة شركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة التى تركز على المدفوعات الرقمية والشمول المالى المهيأة للاستفادة من شركات ذات الغرض الخاص، بالإضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية.

وقال كامل صالح، الرئيس التنفيذى بشركة جرانت ثورنتون، الشريك المسئول عن الاستشارات، إنَّ شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يمكن أن تكون أداة استراتيجية لإحياء سوق رأس المال فى مصر، من خلال توفير مسار مبسط للطرح فى البورصة

وأضاف ((صالح))، أن البورصة يمكنها جذب مجموعة متنوعة من الشركات، بدءاً من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى فى قطاعات متعددة، ما يخلق بيئة أكثر ديناميكية ومرونة لديها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن الشركات ذات غرض الاستحواذ تعد مناسبة بشكل خاص لجلب الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص ذات النمو السريع إلى البورصة المصرية، بما يتماشى مع الهدف الأوسع للهيئة العامة للرقابة المالية لتحفيز نشاط الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية، وكذلك تعزيز الشمول المالى.

وقال إن قطاع التعليم، وتكنولوجيا التعليم، وقطاع الرعاية الصحية خاصة الذى يركز على الابتكار فى القطاع الطبى، والتكنولوجيا الحيوية، كل تلك القطاعات سوف تستفيد من تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص عبر توفير التمويل اللازم بصورة مبسطة وسريعة.

وأكد أيضاً أن قطاع الطاقة النظيفة من القطاعات المستفيدة، خاصة أن تلك الشركات تكون كثيفة رأس المال، مع التحول العالمى نحو الطاقة المستدامة، وسعى مصر بشكل خاص لأن تصبح مركزاً للطاقة الخضراء، ويمكن أن تكون SPACs وسيلة جذابة لتحفيز نمو هذا القطاع الناشئ.

وأشار إلى أن اللوائح الجديدة تتيح للشركات جمع العديد من اللاعبين الأصغر المتكاملين تحت سقف واحد دون التعقيدات التشغيلية للاندماج الكامل.

وتهدف اللوائح إلى معالجة أوجه القصور فى تلك الموجودة فى الأسواق العالمية، والتى شهدت فقدان المستثمرين للثقة بـSPACs؛ بسبب نقص التوجيه الواضح والتقييمات مفرطة التفاؤل واللوائح المتساهلة للتدقيق والإبلاغ.

وتحمى اللوائح SPACs من تقلبات التجزئة بالتداول عند القيمة الاسمية حتى تتمكن من إصدار سنة واحدة من البيانات المالية المدققة أو يحدد مستشار مالى مستقل قيمتها العادلة، والتى يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لـ((صالح)).

وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها عامان منذ تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.