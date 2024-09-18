نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفير كازاخستان سبل التعاون في القطاع الصحي

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- Al-Borsa News) بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مع سفير كازاخستان لدى القاهرة شريف خيرات لاما سبل التعاون المستقبلي في القطاع الصحي بين مصر وكازخستان، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة والسكان أكد حرص مصر على التعاون مع كازاخستان في القطاع الصحي، وتعزيز فرص تبادل الخبرات بين البلدين،كما أكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الدوائي، واللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بقدرات ضخمة في مجال صناعة الأدوية،وتعد من أكبر منتجي المستحضرات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط.
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وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تطرق للتحضير لزيارة الوفد الكازاخستاني لشركات الأدوية المصرية لعقد اتفاقيات مشتركة لتصدير الدواء المصري،ونقل تكنولوجيا التصنيع،إلى جانب مناقشة مقترح صياغة اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الوزير بحث مع السفير، سبل الاستعداد لعقد اللجنة السادسة الحكومية المشتركة بين البلدين،وطرق استقدام الكوادر الطبية من دولة كازخستان للاستفادة من خبرات مصر في القضاء على فيروس“سي” ومبادرات الصحة العامة، وتدريبهم على أحدث أساليب الكشف والعلاج.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدعوة لوزيرة صحة كازاخستان،لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة،والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، الدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة،والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689298
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