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نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفير كازاخستان سبل التعاون في القطاع الصحي

9/18/2024 3:01:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مع سفير كازاخستان لدى القاهرة شريف خيرات لاما سبل التعاون المستقبلي في القطاع الصحي بين مصر وكازخستان، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة والسكان أكد حرص مصر على التعاون مع كازاخستان في القطاع الصحي، وتعزيز فرص تبادل الخبرات بين البلدين،كما أكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الدوائي، واللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بقدرات ضخمة في مجال صناعة الأدوية،وتعد من أكبر منتجي المستحضرات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

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وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تطرق للتحضير لزيارة الوفد الكازاخستاني لشركات الأدوية المصرية لعقد اتفاقيات مشتركة لتصدير الدواء المصري،ونقل تكنولوجيا التصنيع،إلى جانب مناقشة مقترح صياغة اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الوزير بحث مع السفير، سبل الاستعداد لعقد اللجنة السادسة الحكومية المشتركة بين البلدين،وطرق استقدام الكوادر الطبية من دولة كازخستان للاستفادة من خبرات مصر في القضاء على فيروس“سي” ومبادرات الصحة العامة، وتدريبهم على أحدث أساليب الكشف والعلاج.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدعوة لوزيرة صحة كازاخستان،لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة،والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، الدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة،والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108689298

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