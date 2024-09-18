توقعات بتأثير محدود لرفع أسعار البوتاجاز على التضخم

مع رفع الحكومة لأسعار أسطوانات البوتاجاز قبل أيام من الموعد المرتقب لاجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، توقع المحللون زيادة فى أسعار الأغذية والمشروبات.

وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن زيادة أسعار البوتاجاز سواء للاستخدام المنزلى أو التجارى سيكون لها أثر مباشر كعنصر مكون لسلة الوقود وكذلك كأثر غير مباشر لتأثيره على المنتجات، لكنها توقعت أن يكون الأثر طفيف فى حدود 3%، فى ظل أن الطاقة لا تمثل نسبة كبيرة فى تكلفة المنتجات.

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رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز ما بين 33% للأسطوانة سعة 25 لترا، و50% للأسطوانة سعة 12.5 لتر، ليسجلا 200 جنيه و150 جنيها على التوالى.

وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، إن الزيادة سيكون أثرها المباشر طفيف ومؤقت فى قراءة الشهر الحالى والمقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى مايو الماضى عن خطتها لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، وتوقع متولى، أن يبدأ مؤشر التضخم فى الانخفاض مجددًا خلال آخر شهرين من العام، ليسجل متوسط التضخم للعام الجارى 30%.

ويرى أنه بداية من العام المقبل، سيُسجل التضخم انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لاختلاف سنة الأساس ليقترب من مستهدفات البنك المركزى عند رقم واحد بنهاية العام.

وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، إنه من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير على التضخم، ما قد يؤدى إلى موجة من زيادة الأسعار فى مختلف القطاعات، حيث قد يسعى المنتجون إلى التحوط ضد المزيد من الزيادات.

وأضاف أن أكثر القطاعات التى ستتأثر بشكل كبير جراء هذه الزيادات هو قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك جنبًا إلى جنب من الأثر الانتقالى لزيادات أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو التى تم إقرارها الفترة الماضية.

وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن الزيادة فى أسعار أسطوانات الغاز ستؤثر على قطاع الوجبات الجاهزة والفنادق لكنها قد تحاول تمريرها بقدر أقل لتفادى انخفاض الطلب المتباطئ فى الأساس مع التوجه للإنفاق على أساسيات المعيشة.

وأضافت أن الزيادة ستكون ضعيفة، لكن الحكومة قد تكون فضلت زيادتها قبل اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل، تمهيدًا لإقرار زيادة جديدة للربع الجديد.