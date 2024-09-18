المواد الغذائية تتقدم بـ 12 مطلبًا لوزارة التموين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير
التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اجتمعت مع الشعبة العامة للمواد الغذائية اليوم، وناقشت نحو 12 مطلبًا مقدمًا من الشعبة.
أضاف كمال لـ”البورصة”، أن المطالب سيتم رفعها لوزير التموين والمستشار القانونى بالوزارة، كما سيتم توجيه المطالب الإدارية لقطاع الرقابة والتوزيع مثل مواعيد العمل وآلية الجرد ونظام منح الرخص لدراستها.
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وأوضح كمال، أنه تم مناقشة مخاوف بدالى التموين من التحول إلى نظام الدعم النقدى بدلًا من العينى، لافتا إلى أن الغرفة التجارية بالجيزة طالبت بأن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا فى جلسات الحوار الوطنى لنقل آراء بدالى التموين ومشروع جمعيتى والمخابز.
وقال هشام الدجوى، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن الشعبة طالبت بإلغاء الحبس وتحويله إلى الغرامات، وتأخير نقاط الخبز وتحويلها كل 3 أيام، بجانب العودة إلى مواعيد العمل لـ8 ساعات.
وأضاف أن المطالب تتعلق أيضًا بهامش الربح والتأمين الصحى والضرائب ووقف تحصيل الحافز فى حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، بجانب صرف التأمين فى حالة التنازل وتسليم الماكينات.
وأوضح أن الشعبة ناقشت أيضًا ضروروة وجود لجنة من النقابة والغرفة فى اجتماعات وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة.
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