المواد الغذائية تتقدم بـ 12 مطلبًا لوزارة التموين

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد كمال، معاون التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اجتمعت مع الشعبة العامة للمواد الغذائية اليوم، وناقشت نحو 12 مطلبًا مقدمًا من الشعبة.

أضاف كمال لـ”البورصة”، أن المطالب سيتم رفعها لوزير التموين والمستشار القانونى بالوزارة، كما سيتم توجيه المطالب الإدارية لقطاع الرقابة والتوزيع مثل مواعيد العمل وآلية الجرد ونظام منح الرخص لدراستها.

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وأوضح كمال، أنه تم مناقشة مخاوف بدالى التموين من التحول إلى نظام الدعم النقدى بدلًا من العينى، لافتا إلى أن الغرفة التجارية بالجيزة طالبت بأن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا فى جلسات الحوار الوطنى لنقل آراء بدالى التموين ومشروع جمعيتى والمخابز.

وقال هشام الدجوى، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن الشعبة طالبت بإلغاء الحبس وتحويله إلى الغرامات، وتأخير نقاط الخبز وتحويلها كل 3 أيام، بجانب العودة إلى مواعيد العمل لـ8 ساعات.

وأضاف أن المطالب تتعلق أيضًا بهامش الربح والتأمين الصحى والضرائب ووقف تحصيل الحافز فى حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، بجانب صرف التأمين فى حالة التنازل وتسليم الماكينات.

وأوضح أن الشعبة ناقشت أيضًا ضروروة وجود لجنة من النقابة والغرفة فى اجتماعات وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة.