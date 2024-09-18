جاز توقع عقد إدارة فندق تابع لـدرة للتطوير العقارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت مجموعة فنادق“جاز” عقد شراكة استراتيجية مع شركة درة للتطوير العقارى لإدارة فندق جديد بالقرب من المتحف المصرى الكبير.
ويقع الفندق ضمن أحدث مشروع سكنى متعدد الاستخدامات تابع لشركة درة للتطوير العقارى، وتبلغ مساحته 1.26 مليون متر مربع، حيث تم تخصيص 60% من المشروع للمساحات الخضراء، ومن المقرر اكتمال الأعمال الإنشائية وافتتاح الفندق بحلول عام 2028.
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وسيضم الفندق نحو 80 غرفة وجناح بالإضافة إلى مطاعم وغرف طعام واجتماعات وغيرها من الغرف العامة، ومساحة تجارية ومرافق ترفيهية وحدائق عامة وحمامات سباحة.
وقال المهندس محمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة درة للتطوير العقارى، إن الشراكة مع مجموعة فنادق جاز تهدف إلى تفعيل رؤية الشركة للارتقاء بالمشهد السياحى من خلال توفير تجربة فندقية فاخرة ومستدامة للضيوف.
وقال علاء عاقل، الرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق جاز، إن المجموعة تسعى للتوسع فى نطاق عملها من خلال الشراكة مع شركات ذات رؤية جديدة مثل درة للتطوير العقارى.
وتأسست مجموعة درة عام 1943 وانتهت من تنفيذ أكثر من 500 مشروع، مع قوة عاملة فى مجموعة شركاتها التى يتجاوز عددها 60 ألف فرد، وشبكة من 7 فروع دولية.
وتضم المحفظة الفندقية لمجموعة“جاز” نحو 68 فندقاً و26 باخرة نيلية، ومنشآت جديدة قيد التطوير، وتشمل علاماتها التجارية فنادق ومنتجعات جاز، إيبروتيل، سولى مار، وفنادق ومنتجعات شتايجنبرجر وتوى بلو.
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