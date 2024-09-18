جاز توقع عقد إدارة فندق تابع لـدرة للتطوير العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مجموعة فنادق“جاز” عقد شراكة استراتيجية مع شركة درة للتطوير العقارى لإدارة فندق جديد بالقرب من المتحف المصرى الكبير.

ويقع الفندق ضمن أحدث مشروع سكنى متعدد الاستخدامات تابع لشركة درة للتطوير العقارى، وتبلغ مساحته 1.26 مليون متر مربع، حيث تم تخصيص 60% من المشروع للمساحات الخضراء، ومن المقرر اكتمال الأعمال الإنشائية وافتتاح الفندق بحلول عام 2028.

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وسيضم الفندق نحو 80 غرفة وجناح بالإضافة إلى مطاعم وغرف طعام واجتماعات وغيرها من الغرف العامة، ومساحة تجارية ومرافق ترفيهية وحدائق عامة وحمامات سباحة.

وقال المهندس محمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة درة للتطوير العقارى، إن الشراكة مع مجموعة فنادق جاز تهدف إلى تفعيل رؤية الشركة للارتقاء بالمشهد السياحى من خلال توفير تجربة فندقية فاخرة ومستدامة للضيوف.

وقال علاء عاقل، الرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق جاز، إن المجموعة تسعى للتوسع فى نطاق عملها من خلال الشراكة مع شركات ذات رؤية جديدة مثل درة للتطوير العقارى.

وتأسست مجموعة درة عام 1943 وانتهت من تنفيذ أكثر من 500 مشروع، مع قوة عاملة فى مجموعة شركاتها التى يتجاوز عددها 60 ألف فرد، وشبكة من 7 فروع دولية.

وتضم المحفظة الفندقية لمجموعة“جاز” نحو 68 فندقاً و26 باخرة نيلية، ومنشآت جديدة قيد التطوير، وتشمل علاماتها التجارية فنادق ومنتجعات جاز، إيبروتيل، سولى مار، وفنادق ومنتجعات شتايجنبرجر وتوى بلو.