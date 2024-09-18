53 مليار جنيه أرباح بنك مصر بنهاية العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الجمعية العمومية للبنك ستعلن غدا نتائج أعمال البنك بتحقيق ربح بقيمة 53 مليار جنيه خلال 2023 بارتفاع 112% على أساس سنوى.
وأضاف الأتربي، على هامش مؤتمر تدشين شركة نيكست إيرا، أن التنازلات اليومية من النقد الأجنبي في مصر تترواح من 10 إلى 20 مليون دولار، وترتفع إلى 22 مليون دولار أحيانا.
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