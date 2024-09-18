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53 مليار جنيه أرباح بنك مصر بنهاية العام الماضى

9/18/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الجمعية العمومية للبنك ستعلن غدا نتائج أعمال البنك بتحقيق ربح بقيمة 53 مليار جنيه خلال 2023 بارتفاع 112% على أساس سنوى.

وأضاف الأتربي، على هامش مؤتمر تدشين شركة نيكست إيرا، أن التنازلات اليومية من النقد الأجنبي في مصر تترواح من 10 إلى 20 مليون دولار، وترتفع إلى 22 مليون دولار أحيانا.

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