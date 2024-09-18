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نكست إيرا تستهدف تدشين 4 جامعات أهلية فى مصر

9/18/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة نكست إيرا للتعليم، تدشين 4 جامعات أهلية في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله محمد فاروق مؤسس الشركة.

وأضاف فاروق، أن بداية الجامعات الأهلية ستكون بجامعة حلوان على أن يتم تأسيس جامعات في محافظات الصعيد.

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وأشار إلى أن الشركة ستضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستقطاب الجامعات العالمية إلى مصر، وستعتمد سياسة تمويلية بواقع 50% تمويلات مصرفية.

وأسس مستثمرون ورجال أعمال شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.

ويأتى المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين“إى يوث” ومحمد فاروق، وأحمد طارق، ومصطفى عبداللطيف، ومختار أحمد.

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