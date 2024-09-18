نكست إيرا تستهدف تدشين 4 جامعات أهلية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة نكست إيرا للتعليم، تدشين 4 جامعات أهلية في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله محمد فاروق مؤسس الشركة.

وأضاف فاروق، أن بداية الأهلية ستكون بجامعة حلوان على أن يتم تأسيس جامعات في محافظات الصعيد.

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وأشار إلى أن الشركة ستضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستقطاب الجامعات العالمية إلى مصر، وستعتمد سياسة تمويلية بواقع 50% تمويلات مصرفية.

وأسس مستثمرون ورجال أعمال شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.

ويأتى المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين“إى يوث” ومحمد فاروق، وأحمد طارق، ومصطفى عبداللطيف، ومختار أحمد.