نكست إيرا تستهدف تدشين 4 جامعات أهلية فى مصر

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة نكست إيرا للتعليم، تدشين 4 جامعات أهلية في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله محمد فاروق مؤسس الشركة.
وأضاف فاروق، أن بداية الجامعات الأهلية ستكون بجامعة حلوان على أن يتم تأسيس جامعات في محافظات الصعيد.
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وأشار إلى أن الشركة ستضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستقطاب الجامعات العالمية إلى مصر، وستعتمد سياسة تمويلية بواقع 50% تمويلات مصرفية.
وأسس مستثمرون ورجال أعمال شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.
ويأتى المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين“إى يوث” ومحمد فاروق، وأحمد طارق، ومصطفى عبداللطيف، ومختار أحمد.
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