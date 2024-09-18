المصدرون فى كوريا الجنوبية يواجهون طوفاناً من المنافسين الصينيين

MENAFN - Al-Borsa News) يواجه المصدرون فى كوريا الجنوبية فى قطاعات متعددة، بدءاً من الصلب والبتروكيماويات وصولاً إلى المنسوجات ومستحضرات التجميل، صعوبات فى منافسة التدفق الكبير للبضائع الصينية فى الأسواق العالمية، حيث تؤثر مشكلة الفائض فى الإنتاج والطلب المحلى الضعيف فى الصين على الأسواق الدولية.

حتى مصنّعو الكيمتشى فى كوريا الجنوبية، وهو مخلل يعتبر رمزاً للهوية الوطنية، لم يسلموا من هذه المنافسة، فقد استوردت كوريا الجنوبية كميات من الكيمتشى فى النصف الأول من عام 2024، معظمها من الصين، أكثر مما صدرته، فالكيمتشى الصينى بات الأرخص بكثير ويشكل منافسة قوية، حيث يبلغ سعره سُدس تكلفة المنتج الكورى.

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وتوقع الكثيرون أن كوريا الجنوبية ستستفيد من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية والأوروبية والقيود المفروضة على الوصول إلى تقنيات الطاقة المتجددة إلى توجيه المشترين العالميين نحو الصناعات الكورية، مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات الكورية كل شهر منذ أكتوبر من العام الماضى، حسب ما أوضحته صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية.

لكن خبراء التجارة أشاروا إلى أن هذا النمو كان مدفوعاً بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة، وهى أهم صادرات كوريا الجنوبية، فى حين أن قطاعات أخرى تخسر حصصها السوقية لصالح المنافسين الصينيين ذوى التكلفة الأقل.

وقال يو هان ـ كو، وزير التجارة الكورى السابق الذى يعمل الآن فى معهد بيترسون للاقتصادات الدولية بواشنطن، إن ((الكثير من النقاشات حول فائض الإنتاج الصينى تركز بشكل كبير على النزاعات التجارية بين الصين والغرب، وعلى السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والبطاريات، لكن هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد العالمى بشكل أوسع بكثير من مجرد القطاع الصناعى الأخضر)).

ووفقاً لمسح أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية الشهر الماضى، أفادت 70% من الشركات المصنعة بأنها شعرت أو تتوقع تأثيراً سلبياً على أعمالها نتيجة المنافسة القادمة من الصادرات الصينية.

معظم هذه المنافسة تتركز فى أسواق مثل جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، حيث اتجهت الصادرات الصينية بحثاً عن النمو، نتيجة الفائض فى الإنتاج والطلب المحلى الضعيف فى الصين.

وانخفض متوسط أسعار الصادرات الصينية عالمياً كل شهر بين يناير 2023 وأبريل من العام الحالى، بنسبة 10.2% إجمالاً، وفقاً لبيانات من اتحاد التجارة الدولى الكورى، بينما انخفضت أسعار الصادرات الكورية بنسبة 0.1% فقط خلال الفترة نفسها.

وقال دو وون بين، الباحث فى اتحاد التجارة الدولى الكورى، إن ((تحويل الصين لصادراتها بعيداً عن الولايات المتحدة وأوروبا يشكل سيفاً ذا حدين بالنسبة لنا، ولدينا فرص أكبر للتصدير إلى الولايات المتحدة بفضل غياب الصين هناك، لكن صادرات الصين إلى دول مثل فيتنام، والسعودية، والبرازيل، وكازاخستان زادت بشكل كبير هذا العام، ما يشكل تحديات للشركات الكورية فى تلك الأسواق)).

وتضررت شركات الصلب الكورية بشكل خاص، حيث تزامنت المنافسة الصينية المتزايدة مع تباطؤ قطاع البناء المحلى.

وسجلت شركة ((هيونداى ستيل)) تراجعاً بنسبة 78.9% فى أرباح التشغيل على أساس سنوى فى الربع الثانى، بينما سجل قسم الصلب فى ((بوسكو)) انخفاضاً قدره 50.3%، وسجلت ((دونجكوك ستيل)) تراجعاً بنسبة 23%.

ووفقاً لاتحاد الحديد والصلب الكورى، يبلغ متوسط سعر الصلب الصينى 863 دولاراً للطن، مقارنة بسعر 2570 دولاراً لطن الصلب الكورى.كما تكافح الشركات الكورية الرائدة فى مجال البتروكيماويات، حيث أوقفت بعض الشركات الإنتاج، وخرجت من مشاريع مشتركة، وأجلت خطط التوسع وسط خسائر متزايدة فى أعمالها الأساسية.

وأشار دو إلى أن الشركات الكورية تحتاج إلى ((تمييز منتجاتها من خلال الجودة)) كوسيلة للتغلب على المنافسة.

لكن المسح الذى أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية كشف أن الشركات المصنعة الكورية بدأت تفقد الثقة فى قدرتها على الحفاظ على تفوقها، حيث أفادت 26.2% فقط من الشركات بأنها حافظت على ميزة تكنولوجية وجودة ثابتة مقارنة بالمنافسين الصينيين خلال الأعوام الخمس الماضية، بينما توقعت 73.3% من الشركات التى تتمتع حالياً بتفوق تقنى أو مساواة مع الصينيين أن تتفوق الصين عليها خلال الأعوام الخمس المقبلة.

وتزداد الشركات الكورية فى اتخاذ إجراءات قانونية مضادة، من خلال تكثيف شكاوى الإغراق وانتهاك براءات الاختراع ضد المنافسين الصينيين.وفقاً لوزارة الصناعة الكورية، فإن الشركات الكورية، بقيادة صناعات الصلب والبتروكيماويات والبطاريات، فى طريقها لتسجيل أكبر عدد من قضايا الإغراق ضد المنافسين الصينيين هذا العام منذ عام 2002، وهو العام الذى انضمت فيه الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال تشوى بيونج إيل، الخبير التجارى وأستاذ فخرى بجامعة إيهوا: ((حتى وقت قريب، كانت كوريا تتعامل بتراخٍ مع الاستثمارات الصينية رغم مخاطر تسريب التكنولوجيا، لكن البلاد بحاجة لاتخاذ تدابير أكثر تطوراً لأمنها الاقتصادى، حيث يجب أن يكون للحكومة دور أكثر فاعلية لضمان تكافؤ الفرص)).