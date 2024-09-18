الفيدرالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، والذي يضع نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022.
وأظهر بيان الفيدرالي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وافقوا على خفض نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.75% و5.00%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
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يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% و5.50% – وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عامًا – في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689291
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