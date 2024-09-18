الفيدرالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، والذي يضع نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022.

وأظهر بيان الفيدرالي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وافقوا على خفض نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.75% و5.00%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

موضوعاتالمصدرون فى كوريا الجنوبية يواجهون طوفاناً من المنافسين الصينيين انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات ارتفاع التجارة الثنائية بين اليابان وروسيا لأول مرة منذ أغسطس 2022

يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% و5.50% – وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عامًا – في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

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