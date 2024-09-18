التعليم العالى تستهدف جذب 500 ألف طالب وافد لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور أيمن عاشور، وزير
التعليم العالى، إن الحكومة تركز على تصدير خدمات التعليم من خلال جذب 500 ألف طالب للدراسة في مصر.
وأضاف عاشور، خلال مؤتمر تدشين شركة نكست إيرا للتعليم، أن عدد الطلاب الوافدين حاليا يصل إلى 150 ألف طالب.
موضوعات متعلقة
“نكست إيرا” تستهدف تدشين 4 جامعات أهلية فى مصر توقعات بتأثير محدود لرفع أسعار البوتاجاز على التضخم نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفير كازاخستان التعاون في القطاع الصحي
MENAFN18092024000202011048ID1108689290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.