التعليم العالى تستهدف جذب 500 ألف طالب وافد لمصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أيمن عاشور، التعليم العالى، إن الحكومة تركز على تصدير خدمات التعليم من خلال جذب 500 ألف طالب للدراسة في مصر.

وأضاف عاشور، خلال مؤتمر تدشين شركة نكست إيرا للتعليم، أن عدد الطلاب الوافدين حاليا يصل إلى 150 ألف طالب.

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