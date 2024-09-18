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التعليم العالى تستهدف جذب 500 ألف طالب وافد لمصر

9/18/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إن الحكومة تركز على تصدير خدمات التعليم من خلال جذب 500 ألف طالب للدراسة في مصر.

وأضاف عاشور، خلال مؤتمر تدشين شركة نكست إيرا للتعليم، أن عدد الطلاب الوافدين حاليا يصل إلى 150 ألف طالب.

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