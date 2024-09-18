ليسيكو مصر تعتزم إتمام دمج 3 شركات تابعة بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“ليسيكو مصر” إتمام عملية دمج 3 من الشركات التابعة بنهاية العام الجارى، وتسير الشركة فى إجراءات إتمام العملية، وفقًا لما قالته مصادر بالشركة لـ”البورصة”.
وقالت الشركة، فى بيان لها الأربعاء، إن عملية الدمج ستشمل 3 شركات تابعة هم: ليسيكو للصناعات الخزفية، وشركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبى، تحت مظلة ليسيكو مصر، على أن يتم الدمج على أساس القيمة الدفترية للشركة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية فى ديسمبر 2022.
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وقررت الشركة اعتماد التقديرات النهائية لأصول والتزامات الشركات الدامجة والمندمجة، والتى تم التوصل إليها بناءً على تقرير لجنة وزارة الاستثمار.
وقد أسفر التقرير عن تحديد صافى حقوق المساهمين على النحو التالى، 222.718 مليون جنيه صافى حقوق المساهمين فى شركة ليسيكو مصر فى ضوء التسويات التى قامت بها اللجنة بشأن استبعاد وتخفيض قيمة بعض الأصول ومن ضمنها الاستثمارات فى لبنان وذلك نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة، والاستثمارات فى إنجلترا.
كما تم اعتماد 34.47 ألف جنيه صافى حقوق مساهمى الأقلية فى شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، و29.72 ألف جنيه صافى حقوق مساهمى الأقلية فى شركة السيراميك الدولية، و14.12 ألف جنيه صافى حقوق مساهمى الأقلية فى شركة السيراميك الأوروبى.
وحددت الشركة قيمة رأس المال المصدر بعد الاندماج بقيمة 200 مليون جنيه وهو يمثل مجموع صافى حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، وذلك بعد تجنيب 22.79 مليون جنيه وترحيلها إلى الاحتياطيات فى الشركة الدامجة، كما عدلت القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتسجل 2.5 جنيه بدلاً من 5 جنيهات.
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