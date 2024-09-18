ليسيكو مصر تعتزم إتمام دمج 3 شركات تابعة بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“ليسيكو مصر” إتمام عملية دمج 3 من الشركات التابعة بنهاية العام الجارى، وتسير الشركة فى إجراءات إتمام العملية، وفقًا لما قالته مصادر بالشركة لـ”البورصة”.

وقالت الشركة، فى بيان لها الأربعاء، إن عملية الدمج ستشمل 3 شركات تابعة هم: ليسيكو للصناعات الخزفية، وشركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبى، تحت مظلة ليسيكو مصر، على أن يتم الدمج على أساس القيمة الدفترية للشركة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية فى ديسمبر 2022.

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وقررت الشركة اعتماد التقديرات النهائية لأصول والتزامات الشركات الدامجة والمندمجة، والتى تم التوصل إليها بناءً على تقرير لجنة وزارة الاستثمار.

وقد أسفر التقرير عن تحديد صافى حقوق المساهمين على النحو التالى، 222.718 مليون جنيه صافى حقوق المساهمين فى شركة ليسيكو مصر فى ضوء التسويات التى قامت بها اللجنة بشأن استبعاد وتخفيض قيمة بعض الأصول ومن ضمنها الاستثمارات فى لبنان وذلك نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة، والاستثمارات فى إنجلترا.

كما تم اعتماد 34.47 ألف جنيه صافى حقوق مساهمى الأقلية فى شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، و29.72 ألف جنيه صافى حقوق مساهمى الأقلية فى شركة السيراميك الدولية، و14.12 ألف جنيه صافى حقوق مساهمى الأقلية فى شركة السيراميك الأوروبى.

وحددت الشركة قيمة رأس المال المصدر بعد الاندماج بقيمة 200 مليون جنيه وهو يمثل مجموع صافى حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، وذلك بعد تجنيب 22.79 مليون جنيه وترحيلها إلى الاحتياطيات فى الشركة الدامجة، كما عدلت القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتسجل 2.5 جنيه بدلاً من 5 جنيهات.