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اتحاد الكرة السعودي يُعزز فرص الشباب في كأس الملك بتغييرات جديدة

9/18/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن زيادة الحد الأقصى لعدد اللاعبين الاحتياطيين في مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2025، من 9 إلى 12 لاعبًا.

جاء هذا القرار بعد مراجعة اللوائح التنظيمية للبطولة، حيث تم تعديل المادة (20) الخاصة باللاعبين الاحتياطيين.

ويُسمح للأندية بإشراك ما لا يقل عن خمسة لاعبين احتياطيين في المباريات.

يأتي هذا التعديل بهدف منح المدربين مرونة أكبر في إدارة المباريات وتوفير خيارات تكتيكية إضافية، إلى جانب إتاحة الفرصة للاعبي الفئات السنية للظهور في المنافسات، كما ينسجم هذا القرار مع اللوائح الآسيوية التي تنتهج نظامًا مشابهًا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة 22 سبتمبر الجاري، حيث ستكون هذه التعديلات جاهزة للتطبيق منذ المباراة الأولى، مما سيعزز من حدة التنافس ويزيد من خيارات اللاعبين أمام الفرق المتنافسة.

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