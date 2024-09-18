بين الأهلي والزمالك.. العد التنازلي للسوبر الإفريقي يبدأ من لندن

بدأت الاستعدادات لكأس السوبر الأفريقي، حيث شهدت لندن تجمعًا مهمًا ضم أحمد حسن، قائد مصر السابق وسفير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد، وفيرون موسينجو السكرتير العام.



هذه الجلسة تأتي في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 27 سبتمبر على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.



وتعد هذه المباراة حدثًا تاريخيًا يجمع بطل دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي، وبطل كأس الكونفدرالية، الزمالك.



وخلال هذه الجلسة، جرت مناقشات مستفيضة حول الترتيبات النهائية للمباراة، التي يترقبها عشاق كرة القدم العربية.



واختير أحمد حسن كسفير رسمي للكاف نظرًا لتاريخه الحافل، حيث حقق أربعة ألقاب في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، مما يجعله أحد أبرز الأساطير الكروية في القارة، كما انضم حسن إلى برنامج سفراء الكاف، والذي يهدف للترويج للبطولات القارية والمبادرات الخيرية.



إلى جانب حسن، يشمل البرنامج سفراء أفارقة آخرين مثل السنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، والغاني أسامواه جيان، والتوغولي إيمانويل أديبايور، لتسليط الضوء على جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز مكانة كرة القدم في القارة السمراء.





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