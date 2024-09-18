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الدوري المصري في ثوبه الجديد.. تحول نوعي في تنظيم المسابقة

9/18/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن خطوة مهمة في تطوير بطولة الدوري المصري، وذلك من خلال التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في تنظيم بطولات كبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.

هذه الخطوة تأتي لتطبيق معايير احترافية، في محاولة لرفع مستوى المنافسة في الدوري المصري.

وفي اجتماع حضره ممثلو الأندية المصرية، بما فيهم رؤساء الأهلي والزمالك، تم مناقشة الشكل التنظيمي الجديد للدوري، والذي من المتوقع أن يشهد تطوراً نوعياً بفضل الاستعانة بالشركة الألمانية.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في تنفيذ مهامها مع انطلاق الموسم الجديد 2025/2024 في شهر أكتوبر المقبل.

ويعد هذا التعاون مع الشركة الألمانية خطوة نحو تحسين هيكل الدوري المصري وجعل البطولة أكثر تنظيماً واحترافية، مع تركيز على تسريع وتيرة المباريات لتتزامن مع الدوريات الكبرى.

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