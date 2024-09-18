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النصر السعودي يتعاقد مع ستيفانو بيولي خلفًا لكاسترو

9/18/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان، لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذا التعيين يأتي بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو، الذي عانى الفريق تحت قيادته من سلسلة نتائج سلبية، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ خطوة سريعة للتغيير.

ومن المقرر أن يقود بيولي الفريق في مباراته المقبلة ضد الاتفاق، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويطمح النصر تحت إشراف مدربه الجديد إلى تحسين الأداء واستعادة الثقة، خاصة بعد التعادل الذي حققه الفريق في آخر مبارياته أمام الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من كأس النخبة الآسيوية.

ويأتي اختيار بيولي ليعكس طموحات النصر في تحقيق النجاح والتألق في البطولات المحلية والقارية، حيث يُعتبر المدرب الإيطالي أحد الأسماء البارزة في عالم كرة القدم بعد تحقيقه عدة إنجازات مع ميلان.

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