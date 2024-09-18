تعرف على راتب بيولي مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان، لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ووفقًا لمنصة DAZN المختصة في بث المحتوى الرياضي، سيحصل بيولي على راتب سنوي قدره 10 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.



تأتي هذه الخطوة بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو، الذي عانى الفريق تحت قيادته من سلسلة نتائج سلبية، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار سريع لتغيير المدرب.



ومن المقرر أن يقود بيولي الفريق في مباراته المقبلة ضد الاتفاق، التي ستقام مساء الجمعة.



ويطمح النصر تحت إشراف بيولي إلى تحسين الأداء واستعادة الثقة، خاصة بعد التعادل الأخير مع الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من كأس النخبة الآسيوية.



ويُعكس اختيار بيولي طموحات النصر في تحقيق النجاح والتألق في البطولات المحلية والقارية، حيث يُعتبر المدرب الإيطالي من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، وقد حقق عدة إنجازات مع ميلان في السابق.





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