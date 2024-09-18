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تغييرات جذرية في الدوري المصري.. المنافسة تشتد بين الأندية في نظام استثنائي

9/18/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن قرارها بإقامة دوري الموسم الجديد بنظام استثنائي، حيث سيتضمن الدوري خوض دور واحد فقط، ويستكمل بنظام دوري المجموعتين.

وفي هذا النظام، ستتنافس الفرق التي تحتل المراكز العشرة الأولى على اللقب، بينما ستواجه الأندية الثمانية الأخرى خطر الهبوط.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري المصري.

وبعد مناقشات مطولة، اتفقت الأندية على أهمية تحقيق توازن بين المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط.

ويبدأ الدوري بدور واحد، وبعده سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ستضم المجموعة الأولى الفرق العشر الأوائل، حيث ستتنافس على لقب البطولة، بينما ستضم المجموعة الثانية الأندية الثمانية التي ستتنافس على الهروب من شبح الهبوط.

وتسعى رابطة الأندية المحترفة لإنهاء الدوري في وقت مبكر هذا الموسم، وتطوير المنافسة وتعزيز المستوى الفني للدوري المصري.

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