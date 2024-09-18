إيفان يوريتش القائد الجديد لروما في رحلة استعادة المجد

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا عن تعيين إيفان يوريتش، المدرب الكرواتي المعروف، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس".



يأتي هذا القرار بعد إقالة المدرب دانييلي دي روسي نتيجة لسلسلة من النتائج السلبية التي وضعته في المركز السادس عشر بالدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط فقط بعد أربع جولات.



ويعتبر يوريتش، المدرب السابق لنادي تورينو، من الأسماء البارزة في الإيطالية، حيث حصل على عقد يمتد حتى يونيو 2025، مع خيار لتمديد العقد حتى 2026 في حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.



وبدأ يوريتش مسيرته التدريبية في الفئات السنية، ثم انتقل للعمل كمساعد للمدرب جيان بييرو جاسبريني.



وظهرت بصمته لأول مرة في الدوري الإيطالي عندما تولى تدريب جنوى موسم 2017/2016.



وقاد يوريتش، هيلاس فيرونا من 2019 إلى 2021، ثم انتقل لتدريب تورينو في العام الجاري 2024.



ويتطلع يوريتش إلى إعادة الهيبة لفريق روما، حيث سيواجه في مباراته المقبلة أودينيزي يوم الأحد المقبل، مما يمثل فرصة هامة لتسجيل بداية جيدة مع الفريق العاصمي.





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