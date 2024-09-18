مارادونا يعود إلى برشلونة.. تجربة غامرة في دييغو فيفي

بعد نحو أربع سنوات من وفاته، يعود الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا للظهور في مدينة برشلونة الإسبانية، من خلال "دييغو فيفي" أو "يعيش دييغو"، وهو أول متنزه ترفيهي مخصص للاعب كرة القدم.



سيُفتتح المعرض في الرابع من أكتوبر المقبل في قاعة "مترونوم ديل بدورن"، حيث سيتاح للزوار عيش تجربة غامرة تتذكر أفضل لحظات مارادونا الأسطورية.



وعلى مدار شهرين، سيجمع هذا المنتزه بين والتكنولوجيا، مما يوفر تجربة حسية فريدة يتمكن فيها الحضور من محاكاة "هدف القرن"، الذي سجله مارادونا في كأس العالم 1986، والذي اعتبر واحدًا من أعظم الأهداف في تاريخ اللعبة.



وتشمل الأنشطة التفاعلية أيضًا فرصة التقاط صور مع تماثيل خاصة بالأسطورة، وتجربة غرفة الفيديو 360 التي تستعرض مسيرته الحافلة.



وسيتمكن الزوار من رؤية الجوائز التي حصل عليها مارادونا، بالإضافة إلى القمصان والأحذية والكرات التي كانت جزءًا من مسيرته المذهلة.



ويُعتبر الأسطورة مارادونا، الذي لعب في برشلونة بين عامي 1982 و1984، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أُثري تجربته مع الفريق الكتالوني بلقبين، هما كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني، بعد أن انتقل إلى صفوفه من بوكا جونيورز كأغلى صفقة في التاريخ آنذاك.



وتعتبر عودة اسم مارادونا رغم غيابه الجسدي، احتفاءً بموهبته وإرثه الذي لا يُنسى.





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