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محكمة أوروبية تلغي غرامة بقيمة 1.5 مليار يورو ضد غوغل

9/18/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فازت شركة غوغل بمعركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي بشأن غرامة قدرها 1.5 مليار يورو "1.7 مليار دولار" فُرضت عليها بسبب عرقلتها المنافسة في سوق الإعلانات الإلكترونية، مما يعوض جزئيا الهزيمة الساحقة التي لحقت بالشركة الأسبوع الماضي إثر صدور حكم منفصل يتعلق بممارسات احتكارية.

وأيد قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج الطعن الذي تقدمت به الشركة التابعة لشركة ألفابت، على الغرامة التي فُرضت في عام 2019، مشيرين إلى أن النتائج التي توصلت إليها الجهات التنظيمية كانت في أغلبها صائبة، لكنها ارتكبت أخطاء في تحقيقاتها المتعلقة بمدة المخالفة المزعومة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المفوضية الأوروبية اتهمت جوجل - باعتبارها مهيمنة على سوق الإعلانات على الإنترنت - بمنع منافسين، مثل شركة ياهو وشركة مايكروسوفت بشكل غير قانوني من وضع إعلانات على مواقع الإنترنت التابعة لأطراف ثالثة.
ويمكن الاستئناف على الحكم الصادر اليوم أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

ويأتي القرار في أعقاب انتصارين في معركتين قضائيتين حققتهما المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر، وجهودها للحد من هيمنة وادي السيليكون.

وحققت فيستاجر، الأسبوع الماضي، انتصارين أمام المحكمة العليا ضد محاولة شركة جوجل تجنب غرامة لمكافحة الاحتكار قدرها 2.4 مليار يورو بسبب تفضيل نتائج منتجاتها الخاصة في البحث، وضد محاولة شركة أبل تجنب دفع 13 مليار يورو كفاتورة ضريبية في أيرلندا.

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