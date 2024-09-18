شراكة إيلون ماسك وترامب.. تأثيرات إيجابية وجانبية مرتقبة في الاقتصاد الأمريكي

يُتوقع حال عودة دونالد إلى البيت الأبيض أن يتجاوز دعم إيلون ماسك له بأشواط ما يقوم به قطب التكنولوجيا حاليا من نشر التغريدات المؤيدة وتقديم الأموال لحملته الانتخابية.

بات الشخص الأكثر ثراء في العالم حاضرا على نحو متزايد في حملة ترامب عبر تخصيص حسابه الشخصي في منصة "إكس" حيث لديه نحو 200 مليون متابع لخدمة المرشّح.

بعد محاولة ثانية لاغتيال ترامب الأحد، تساءل ماسك عن سبب عدم تعرّض المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس والرئيس جو بايدن إلى محاولات من هذا النوع، قبل أن يحذف المنشور لاحقا.

كما استخدم ماسك حسابه الشخصي لدعم نظرية مؤامرة لا أساس لها تفيد بأن مجموعة من المهاجرين الهايتيين في أوهايو تسرق وتأكل الحيوانات الأليفة.

دور في إدارة ترامب

وتوصل ماسك إلى اتفاق لم يحظ بتغطية إعلامية كبيرة مع ترامب لترؤس لجنة خاصة لخفض الإنفاق الفدرالي تُطبّق "إصلاحات كبيرة"، وفق الرئيس السابق.

ويعود أصل الفكرة إلى حوار بين ماسك وترامب تم بثّه على منصة "إكس" في آب/اغسطس. اقترح ماسك حينها تأسيس "لجنة معنية بالكفاءة الحكومية" لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بالشكل الصحيح.

تبنى ترامب الفكرة وأشاد بماسك باعتباره "أعظم شخص يخفض" التكاليف، في إشارة إلى مقاربة مؤسس "سبايس إكس" و"تيسلا" المتشددة في إدارة شركاته.

وقال ترامب بإعجاب في معرض حديثه عن ماسك "عندما يتوقف موظفوك عن العمل، تقول: حسنا .. جميعكم مطرودون".

وبينما لم يأت ترامب على ذكر الشركة، إلا أن الإشارة كانت بوضوح إلى استحواذ ماسك عام 2022 على منصة تويتر التي غيّر اسمها لاحقا إلى "إكس".

وفي إطار عملية الاستحواذ هذه، سرّح ماسك 75 في المئة من الموظفين، محتفظا فقط بأولئك المستعدين للالتزام بأخلاقيات العمل "المتشددة" التي يتبناها.

وقلّصت التسريحات الواسعة فرق الإشراف على المحتوى فيما أدت هيمنة ماسك على المنصة إلى ازدياد التضليل الإعلامي وهرب المعلنين.

الحكم بمراسيم

بحسب "نيويورك تايمز"، ناقش الرجلان مرارا فلسفة ماسك في مكان العمل، على أمل أن يفرضها صاحب المليارات على الحكومة الأميركية في إدارة ترامب الثانية، حال فوزه.

ولدى سؤاله في البث الصوتي "أول-إن" "All-In" إن كان ذلك يعني خفض ما يصل إلى 5 في المئة من الموظفين الفدراليين سنويا (حوالى 150 ألف عامل)، رد ماسك "أعتقد بأن علينا القيام بأكثر من ذلك".

ورفض الحديث بشكل محدد أكثر، مشيرا إلى أن قيامه بذلك يعرّضه لخطر "الاغتيال"، لكنه أفاد بأنه سيكون أمام الموظفين متسع من الوقت لإيجاد وظائف بديلة.

وأضاف أن "عدد العمال المستائين والموظفين الحكوميين السابقين سيكون رقما مخيفا".

وحذّر خبراء في السياسات العامة من أن ماسك لربما يبالغ في تقدير نفوذه المحتمل.

في الولايات المتحدة، يملك الكونغرس سلطة خفض الوظائف الحكومية إذ أنه الجهة المسيطرة على نفقات الحكومة.

وقال مدير برنامج الشؤون القانونية في جامعة جورج واشنطن كايسي بورغات إن "نظامنا لا يسمح بتركز السلطة لدى أي منصب أو فرد بشكل يسمح لهم بالحكم بواسطة المراسيم كما يفعل ماسك في إكس وتيسلا أو سبايس إكس".

لكن آخرين يشعرون بالقلق من أن ولاية ثانية لترامب يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب، خصوصا وأن الكلمة الفصل باتت الآن لدى محكمة عليا يهيمن عليها المحافظون.

تضم المحكمة تسعة قضاة، عيّن ترامب عددا منهم. وأصدرت قرارات مؤخرا تعزز سلطات الرئيس.

ويشير الاستاذ المساعد في جامعة سيراكيوز ريتشارد بارتن إلى أن ترامب قد يقرر "القيام بما يرغب به ويترك شخصا ما يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا التي كانت مؤيدة له إلى حد كبير في القضايا المرتبطة بالسلطة التنفيذية".

مخالفات

بدا أن ترامب وماسك غير مهتمين بمسألة تضارب المصالح التي يرى كثر بأنها واضحة تماما.

وتتشابك أعمال ماسك التجارية المتنوعة بشكل كبير مع الحكومة، سواء كجهة توفر إمدادات لوكالة الفضاء ناسا كما هي حال سبايس إكس أو من ناحية القواعد التنظيمية كما هي الحال مع تيسلا التي تخضع عادة للرقابة على خلفية المسائل المرتبطة بالسلامة.

في الأثناء، يعرف عن ترامب تاريخه في تعيين أفراد عائلته في أعلى المناصب الحكومية ويواجه اتهامات متكررة بشأن تداخل مصالحه التجارية مع دوره كموظف عام.

يتطلب فرض قواعد تضارب المصالح وجود رغبة سياسية داخل الكونغرس الذي لفت بورغات إلى أنه لم يفعل الكثير ضد حالات الخرق الواضحة التي شهدتها ولاية ترامب الأولى.

وقال لفرانس برس "لا يوجد حَكَم يشير إلى المخالفات هنا".

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