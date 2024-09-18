Wednesday, 18 September 2024 10:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

9/18/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:46، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 23:02 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38 28 75 30
دبي 37 29 75 30
الشارقة 38 25 85 30
عجمان 36 29 75 35
المدينة 39 23 85 20
رأس الخيمة 39 26 80 25
الفجيرة 36 30 75 40
العـين 41 26 65 20
ليوا 42 23 80 15
الرويس 37 30 70 40
السلع 40 26 75 30
دلـمـا 37 30 75 55
طنب الكبرى / الصغرى37 30 80 55
أبو موسى 36 29 80 60.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18092024000110011019ID1108689254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث