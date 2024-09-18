طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:46، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 23:02 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 75 30

دبي 37 29 75 30

الشارقة 38 25 85 30

عجمان 36 29 75 35

المدينة 39 23 85 20

رأس الخيمة 39 26 80 25

الفجيرة 36 30 75 40

العـين 41 26 65 20

ليوا 42 23 80 15

الرويس 37 30 70 40

السلع 40 26 75 30

دلـمـا 37 30 75 55

طنب الكبرى / الصغرى37 30 80 55

أبو موسى 36 29 80 60.

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