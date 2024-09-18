2784 حالة توطين صوري ومخالفة 1818 شركة خاصة

تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024، من ضبط 1818 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2784 مواطناً بشكل غير قانوني.

منافع ومميزات

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة التزمت بتوظف المواطنين وبسياسة التوطين في مختلف القطاع، مؤكدة أنه تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.

وأوضحت الوزارة أنه عند ثبوت تورط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين الصوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.

خفض التنصيف

وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس تفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و500 ألف، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة.

وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.





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