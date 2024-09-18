انتيريرز الإمارات تروي قصص الأناقة الخيالية عبر تشكيلة مايكل أميني

تواصل " انتيريرز الإمارات" مسار نجاحاتها في رسم الآفاق غير المحدودة لمفاهيم الفخامة والرقيّ في عالم التصاميم المنزلية الداخلية، ويتجلّى ذلك بوضوح مع تشكيلة "مايكل أميني" الفاخرة والمصمّمة بدقّة مطلقة وطريقةٍ مبتكرة لتجسد روعة المزج بين الأناقة الكلاسيكية والحداثة العملانية، من خلال قطع أثاثٍ استثنائية. "مايكل أميني" من "أميني إنوفيشن كورب" AICO هي علامةٌ تجارية رائدة في قطاع المفروشات المنزلية منذ العام 1988، وتشتهر على المستوى العالميّ بالإتقان والحِرفية والاهتمام بأدقّ التفاصيل، وهي الميزات التي تتيح "انتيريرز الإمارات" لأصحاب المنازل والمصمّمين الداخليين والمتخصصين في الديكور المنزلي فرصة الاطلاع عليها عن كثب في شهر سبتمبر الجاري، واستكشاف البراعة والخبرة والإبداع الفنّي والجمال الأزليّ الذي تنفرد به هذه التشكيلة الرائعة.

التعاون بين "مايكل أميني" و"انتيريرز الإمارات" هو بمثابة احتفاليةٍ بجمال ورقيّ مساحات المعيشة من خلال هذه التشكيلة التي تشمل قطع أثاثٍ ذات طابعٍ خالد، تروي كلّ قطعةٍ منها "قصة أناقة خيالية" لا تقتصر روعتها على جمال الشكل والدور العملي لها فحسب، بل تشكل نموذجاً لا مثيل له للفخامة والرقيّ. هذه التشكيلة المستوحاة من أجواء السفر والأزياء الراقية وعالم الهندسة المعمارية القديمة، تتضمّن قطع أثاثٍ متكاملة تضفي المزيد من الجمال والتألّق في أيّ مساحة داخل المنزل. تتميّز إبداعات "مايكل أميني" بأنها

تفيض إحساساً بالفنّ الخالد، مع قطعٍ تجسد الانسجام السلس بين الأذواق والاتجاهات الكلاسيكية وتلك المعاصرة، سواءٌ في أطقم غرف الجلوس الفخمة، أو في تشكيلات غرف الطعام الراقية.

لا تكتفي هذه التشكيلة بتلبية تطلعات العملاء المميّزين الراغبين في اقتناء قطع أثاثٍ فائقة الجمال فحسب، بل تمنحهم متعة الاستخدام العمليّ واليوميّ لها بكل راحة، إذ صُمّمت قطع الأثاث فيها لتنشر نفحات الرقيّ في أرجاء أيّ منزل، وتوفّر الاستخدام العمليّ والراحة المطلقة، من دون المساس بأناقة حضورها. من خلال تشكيلة "مايكل أميني"، تواصل "انتيريرز الإمارات" تفرّدها في قطاع المفروشات، وتؤكد التزامها الثابت بتعريف عملائها على علاماتٍ تجارية عالمية المستوى، ترضي مختلف الأذواق.



لا تفوّتوا فرصة استكشاف تشكيلة "مايكل أميني" في صالات عرض "انتيريرز الإمارات"، لاختبار ميزات هذه العلامة التجارية بأنفسكم، والانغماس في عالمٍ تلاقي فيه الأناقة الابتكار، واكتشاف قطع أثاثٍ عملية ومذهلة في الوقت ذاته. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

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حول "انتيريرز":

شركة "انتيريرز" هي عضوٌ في "مجموعة عيسى صالح القرق"، وتمتلك تاريخاً مديداً في مجال نشر الجمال في كل بيت، مع أكثر من خمسة عقود حافلة بالتصاميم المبتكرة والأفكار الملهمة وتقديم مجموعاتٍ من الأثاث لا مثيل لها، كفيلة بتلبية مختلف الأذواق، بفضل التركيز على الابتكار واعتماد الموادّ العضوية عالية الجودة، والحِرفية والإتقان في التنفيذ.

منذ افتتاح أوّل صالة عرضٍ لها في العام 1968، زوّدت شركة "انتيريرز" ما لا يُحصى من المنازل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعاتٍ حصرية من المفروشات وقطع الأثاث من أرقى العلامات التجارية في العالم. ومع التغيّر المتواصل في عالم التصاميم الداخلية، طوّرت "انتيريرز" تصاميمها الداخلية أيضاً، لتواكب اتجاهات الموضة وتلبّي ما يتطلّع إليه عملاؤها. المرونة الديناميكية التي تميّز كل ما تقوم به شركة "انتيريرز"، أتاحت لهذه العلامة التجارية تحقيق النموّ المستمر، والحفاظ على موقها كشركةٍ رائدة في قطاع المفروشات وقطع الأثاث المنزلية.

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