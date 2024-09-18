اختتام فعاليات أول مؤتمر لسرطان القولون والمستقيم (CRC) في دبي

اختتم مؤتمر "التنظير العلاجي وفحص سرطان القولون" فعاليات

دورته الأولى بنجاح، عُقد المؤتمر تحت إشراف "جمعية إيليجانس" بقيادة الدكتورة ماجدة بخاري، استشارية في أمراض الجهاز الهضمي والتنظير العلاجي المتقدم في الدكتور سليمان الحبيب، دبي ورئيسة



"جمعية إيليجانس" بالتعاون مع الدكتور علي الفزاري المدير الطبي في مستشفى ميديكلينيك ويلكير، والدكتور حُميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام واستشاري الأورام. وجمع

المؤتمر نخبة من الخبراء في هذا المجال حيث كان منصة هامة لتبادل المعرفة ومواكبة أحدث التطورات في مجال أمراض الجهاز الهضمي.

قالت الدكتورة " ماجدة بخاري"

نجاح المؤتمر يتمثل في ما قدمه الخبراء والمتخصصون المشاركون من رؤى قيمة حول الاتجاهات الحالية لسرطان القولون والمستقيم وذلك بتقديم تطورات رائدة في تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم. كما تضمن المؤتمر نقاشات جماعية حيوية، إلى جانب عروض حية لتقنيات التنظير والاستئصال بالمنظار المتقدمة. وشارك الخبراء رؤى حول الدور الحاسم للكشف المبكر ودمج الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص والنتائج العلاجية للمرضى، مما أتاح للمشاركين فرصة متابعة أحدث التطورات في هذا المجال ما ساهم في تعزيز الفهم وتبادل الأفكار وتحسين المهارات العملية والمعرفة لدى المشاركين.

أضافت "د.ماجدة بخاري" أنها نظمت

جلسة تدريبية بعنوان "التنظير العلاجي للأطباء غير المتخصصين في التنظير العلاجي" والتي هدفت إلى تقديم رؤى قيمة ومهارات عملية لأطباء الجهاز الهضمي الذين لا يقومون بإجراءات علاجية بشكل منتظم. ركزت هذه الجلسة على الجوانب العملية للتنظير العلاجي، بما في ذلك التقنيات الأساسية لإيقاف النزيف، إزالة البوليب، وإزالة الأجسام الغريبة، مما مكن المشاركين من اكتساب الكفاءة في التدخلات العلاجية .أيضاً عملت هذه الجلسة على سد الفجوة بين التنظير الروتيني والإجراءات العلاجية، مما عزز قدرة الأطباء غير المتخصصين في التنظير العلاجي على تحسين ممارستهم السريرية والمساهمة في تقديم رعاية شاملة للمرضى في مجال طب الجهاز الهضمي.

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