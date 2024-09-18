جامعة الوصل تعزز فرص منافسة خريجيها في سوق العمل

كشف الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، أن مكتب الخريجين وأرباب العمل والتوظيف والتسويق بالجامعة نظم ورشة تدريبية بعنوان: «سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «كرو»، تهدف إلى تعريف الطلبة والخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، لتعزيز فرص منافستهم فيه محلياً وعالمياً. وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الورش والمحاضرات إلى تهيئة الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة وتعريفه ببيئة العمل، ليكون أكثر وعياً بالمتطلبات المهنية في سوق العمل المتغير.

وأشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الثانية خلال أسبوع، حيث عقدت الجامعة الأسبوع الماضي ورشة بعنوان: «كتابة السيرة الذاتية الفعالة»، بغرض تهيئة الطلبة المواطنين، الذين أوشكوا على التخرج لحضور اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه الجامعة سنوياً في حرمها الجامعي، اليوم الخميس الموافق لـ 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، حيث سيتم إجراء مقابلات للطلبة، وإتاحة فرص التوظيف الفوري.

وقدم الورشة الدكتور محمود مفيد عبد الكريم، مدير التدريب بأكاديمية «كرو» للتدريب، تناول فيها نظرة عامة على سوق العمل في الدولة، واتجاهات التوظيف وإحصاءاته، والصناعات الناشئة، وفرص التوظيف المتاحة، ثم تحدث عن المهارات الناعمة المطلوبة في سوق العمل، وأهمية التعليم والتعلم المستمر، وكيفية الاستفادة من برامج التدريب عبر الإنترنت، كما تطرق المحاضر إلى المبادرات الحكومية الداعمة لبرامج التوطين.

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