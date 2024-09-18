Wednesday, 18 September 2024 10:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة الوصل تعزز فرص منافسة خريجيها في سوق العمل

9/18/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، أن مكتب الخريجين وأرباب العمل والتوظيف والتسويق بالجامعة نظم ورشة تدريبية بعنوان: «سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «كرو»، تهدف إلى تعريف الطلبة والخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، لتعزيز فرص منافستهم فيه محلياً وعالمياً. وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الورش والمحاضرات إلى تهيئة الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة وتعريفه ببيئة العمل، ليكون أكثر وعياً بالمتطلبات المهنية في سوق العمل المتغير.

وأشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الثانية خلال أسبوع، حيث عقدت الجامعة الأسبوع الماضي ورشة بعنوان: «كتابة السيرة الذاتية الفعالة»، بغرض تهيئة الطلبة المواطنين، الذين أوشكوا على التخرج لحضور اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه الجامعة سنوياً في حرمها الجامعي، اليوم الخميس الموافق لـ 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، حيث سيتم إجراء مقابلات للطلبة، وإتاحة فرص التوظيف الفوري.

وقدم الورشة الدكتور محمود مفيد عبد الكريم، مدير التدريب بأكاديمية «كرو» للتدريب، تناول فيها نظرة عامة على سوق العمل في الدولة، واتجاهات التوظيف وإحصاءاته، والصناعات الناشئة، وفرص التوظيف المتاحة، ثم تحدث عن المهارات الناعمة المطلوبة في سوق العمل، وأهمية التعليم والتعلم المستمر، وكيفية الاستفادة من برامج التدريب عبر الإنترنت، كما تطرق المحاضر إلى المبادرات الحكومية الداعمة لبرامج التوطين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18092024000110011019ID1108689249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث