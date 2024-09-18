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الإمارات تستعرض خبراتها في علاج السرطان خلال مؤتمر دولي

9/18/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت جمعية الإمارات للأورام في المؤتمر الأوروبي السنوي للأورام، والذي يعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وتميزت المشاركة بتقديم خبرات واستشارات إماراتية متخصصة في مجال السرطان والأورام. كما جاء هذا الوجود الفاعل ليعكس دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير القطاع الصحي، لا سيما فيما يتعلق بالأبحاث والعلاجات المتعلقة بمرض السرطان.

وفي هذا الإطار قال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، تعد المشاركة السنوية في المؤتمر الأوروبي فرصة ثمينة لدولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأورام وتبادل الخبرات مع نخبة من العلماء والباحثين المختصين.

وأشار البروفيسور الشامسي إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الحلول العلاجية للمرضى، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة السرطان. وأكد أن الإمارات تسعى باستمرار لتحقيق التميز في هذا المجال من خلال مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

وشهد المؤتمر الكشف عن عدد من التطورات الجديدة في علاج السرطان، والتي تضمنت تطورات تتعلق بسرطان الثدي السلبي الثلاثي، وسرطان المثانة، وسرطان القولون. ومن بين هذه التطورات البارزة تم التركيز على العلاجات المناعية الحديثة، التي أثبتت فعاليتها في تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية.

حيث أظهرت الدراسات التي نوقشت في المؤتمر أن هذه العلاجات أظهرت نتائج واعدة في مكافحة سرطان الثدي السلبي الثلاثي وسرطان المثانة في مراحلهما المبكرة. وتأتي هذه النتائج لتسهم في تعزيز الأمل لدى المرضى، والمختصين على حد سواء، حيث يمثل المؤتمر منصة حيوية لتبادل الأفكار والمعرفة حول أحدث الأساليب العلاجية.

وتعد مشاركة جمعية الإمارات للأورام في هذا الحدث بمثابة شهادة على الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال مكافحة السرطان، وسعيها الحثيث للارتقاء بالخدمات الصحية، لتكون في مقدمة الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي.


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