شباب الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز على الحسين في دوري أبطال آسيا الثاني (صور)

حقق شباب الأهلي الفوز على ضيفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.



سجل أهداف شباب الأهلي كل من سعيد عزت وسردار أزمون وماتيوس ليما في الدقائق 20 و45 و87، بينما سجل عبد الله نصيب هدف الفريق الأردني الوحيد في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة.



بهذا الفوز، حصد "الفرسان" 3 نقاط وتصدروا المجموعة، بعد تعادل الكويت الكويتي وضيفه ناساف الأوزبكي دون أهداف اليوم، وحصول كل منهما على نقطة واحدة من مباراتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.



مالت الأفضلية الهجومية لشباب الأهلي في الشوط الأول، مع تراجع دفاعي من لاعبي الحسين إربد الذين أخطأوا في التعامل مع كرة سهلة، حيث خطفها سردار وانفرد في الدقيقة 11، ولكن خرج الحارس يزيد أبو ليلى في التوقيت المناسب ومنعه من التسجيل. وبعدها، تمكن سعيد عزت من إحراز الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 20 بعد ركلة ركنية قابلها اللاعب بتسديدة ذكية في الشباك.



ورد القائم الأيسر لمرمى الحسين إربد رأسية مؤنس دبور بعد ركلة ركنية لعبها كارتابيا في الدقيقة 28، ثم سدد كارتابيا كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء وحولها أبو ليلى إلى ركلة ركنية في الدقيقة 32.



نشط الحسين إربد في الدقائق التالية، وسدد عارف الحاج كرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 34، وبعدها بدقيقتين لعب عبد الله العطار كرة من فوق حارس "الفرسان" حمد المقبالي، ولكنها مرت بسلام بجوار القائم.



وواصل أبو ليلى تألقه، وتصدى لفرصتين خطيرتين من سردار ودبور في الدقيقتين 38 و39، قبل أن ينجح سردار في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد هجمة مرتدة ارتبك لاعبو الحسين في التعامل معها، لينهي شباب الأهلي الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون مقابل.



وواصل شباب الأهلي أداءه الهجومي في الشوط الثاني، واستمر تألق أبو ليلى بالدفاع عن مرماه، إذ تصدى لرأسية قوية في الدقيقة 50، ثم تصدى بطريقة رائعة في الدقيقة 51 لانفراد سردار.



وردت الكرة إلى كارتابيا الذي سدد كرة قوية أمسكها أبو ليلى على مرتين، قبل أن يحول أيضًا كرة سددها بالا في الدقيقة 59 إلى ركلة ركنية.



وضاعت من الحسين إربد أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 79، بعدما تحرك عارف حمزة خلف المدافعين، واستلم الكرة ووضعها بعيدة عن متناول الحارس، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر ولم تجد متابعة من زملائه.



ومرر حارب عبد الله بمهارة عالية في الدقيقة 85 ودخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته تحولت إلى ركلة ركنية بعد ارتطامها بمدافع الحسين.



ووصلت الكرة إلى ماتيوس ليما خلف مدافعي الحسين، فانطلق وانفرد وراوغ أبو ليلى، ووضع الكرة في المرمى الخالي مسجلاً الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 87.



وفي الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، سجل عبد الله نصيب هدفاً شرفياً للحسين إربد برأسية قوية لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 3-1.

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