قرَّبوها من وجوهِهم.. صوت طنين سبق انفجار أجهزة حزب الله ضاعف من إصابات فقدان البصر وبتر الأيدي

أكدت مصادر مطلعة على عمليات حزب الله إن الجماعة اللبنانية كانت تستعد لخطر تصعيد عسكري إسرائيلي عندما تلقت ضربة غير متوقعة أصابتها بحالة ارتباك غير مسبوقة استمرت لساعات.

ولفت المصادر الى أن صوت طنين ينبعث من الأجهزة انتباه حامليها قبل انفجارها مما تسبب في فقدان بعضهم البصر أو بتر أيديهم.

وأثار تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي "بيجر" التي يحملها مقاتلو حزب الله ومسعفون وآخرون حالة من الارتباك والذعر في صفوف الجماعة المعروفة بالانضباط العسكري والنظام. فألقى البعض أجهزته في الوقت الذي تردد فيه دوي الانفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في بيروت ومناطق أخرى من لبنان فيما دفنها آخرون.

وقال مسؤول في حزب الله إن الجماعة سارعت برفع مستوى استعدادها العسكري بمجرد بدء الهجوم تحسبا لأن يكون بداية هجوم أكبر من إسرائيل، التي زادت تحذيراتها من تصعيد الصراع المحتدم عبر الحدود منذ عام.

ولجأ قادة حزب الله، الذين لا يحملون هذه الأجهزة، إلى شبكة الهواتف الداخلية للجماعة لمعرفة ما يجري. وواجهت أسر أعضاء حزب الله صعوبة في تحديد أماكن ذويهم بينما كان يُنقل الجرحى إلى عشرات المستشفيات.

ووصف مسؤولون في حزب الله الهجوم بأنه أخطر خرق أمني في تاريخ الجماعة التي كونها الحرس الثوري الإيراني عام 1982 لمحاربة القوات الإسرائيلية بعد غزوها لبنان في ذلك العام.

وقال مصدر مطلع على تفكير حزب الله الأسبوع الماضي إن الجماعة كانت تتوقع زيادة الهجمات الإسرائيلية في لبنان بناء على ما وصفه "بالاستعدادات الإسرائيلية للأسوأ".

وذكر مصدر آخر مطلع على عمليات حزب الله أن الجماعة دخلت في حالة من الارتباك في اللحظات الأولى من انفجارات "الثلاثاء" قبل أن تمتص "الصدمة الكبيرة غير المتوقعة".

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يصب حزب الله بالشلل. وتوعدت الجماعة بالانتقام.



حراس شخصيون



قال مسؤول في حزب الله إن المئات من مقاتلي الجماعة أصيبوا، وسقط معظمهم في بيروت وليس في القرى الواقعة على الخطوط الأمامية في جنوب لبنان.

وذكر المسؤول أن العديد من المصابين من المسعفين أو إداريين في مؤسسات حزب الله أو أقاربهم الذين تصادف وجودهم في مكان قريب.

وقال مهند حاج علي نائب مدير إدارة الأبحاث في مركز كارنيجي الشرق الأوسط ومقره بيروت "هذا سيف اخترق أحشاء الجماعة".

وتسبب هذا الهجوم على ما يبدو في توقف مؤقت لهجمات حزب الله عبر الحدود على إسرائيل، قبل أن تُستأنف بعد ظهر اليوم الأربعاء مع إعلان الجماعة أنها أطلقت صواريخ ردا على الهجوم على قرى في جنوب لبنان ودعما لغزة.

وأصيب حراس شخصيون لبعض من كبار قادة حزب الله رغم عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات بين القيادات. وقالت مصادر إن الأمين العام حسن نصر الله لم يصب بأذى.

وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر إن إسرائيل زرعت متفجرات في خمسة آلاف جهاز اتصال لاسلكي استوردها حزب الله. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الانفجارات. وأودت الانفجارات بحياة 12 شخصا.

وصرح وزير الصحة اللبناني بأن عدد المصابين بلغ نحو 2800.

وقال مسؤول لبناني كبير إن حزب الله في موقف صعب لكنه قادر على استيعاب تأثير ما حدث وإن الضربة لم تصبه بالشلل. ورفض المسؤول، الذي ينتمي إلى الجماعة، الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع.

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